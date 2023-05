Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Games, Reisen und News

Wie jeden Sonntag hat NextPit auch heute wieder fünf heiße App-Tipps für Euch – für Android und iOS. Diese Woche nehmen wir Euch mit auf Reisen, wahlweise im echten Leben oder in Euren Klarträumen. Außerdem im Programm: Ein grandioser News-Aggregator und zwei irrsinnige Handyspiele. Schaut rein!

Next Pit TV

Wie üblich haben wir jede dieser Apps für Euch ausprobiert, um die Qualität sicherzustellen. Wenn Ihr auf der Suche nach einem schnellen App-Schnäppchen seid, dann werft unbedingt auch einen Blick in unsere kostenlosen Apps der Woche mit zahlreichen Apps und Games.

Oniri (Android & iOS)

Was wie eine neue Sushi-Variante klingt, leitet sich vom griechischen Wort "oneiros" ab, das "Traum" bedeutet. Einerseits könnt Ihr mit Oniri Eure Träume protokollieren, andererseits aber auch Klarträume erforschen – und da wird es richtig spannend.

Zunächst zum Traumtagebuch: Hier könnt Ihr einfach Notizen zu Euren Träumen verfassen. Macht Ihr das regelmäßig, trainiert Ihr Euer Gehirn darauf, sich an Träume erinnern und könnt Euch bald nahezu jeden Morgen detailliert an Eure Träume erinnern. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.

Mit Oniri könnt Ihr Eure Träume festhalten – und als Premium-User sogar per KI Bilder dazu generieren lassen. / © NextPit

Der spannendere Teil betrifft die Klarträume. In einem Klartraum wacht Ihr auf und träumt gleichzeitig weiter. Und: Ihr seid völlig bewusst, dass Ihr träumt und übernehmt damit auch zu 100 % die Kontrolle über Euren Traum. Ihr könnt tun, was Ihr möchtet, beliebige Orte besuchen oder Personen treffen.

Die einfachste Möglichkeit, einen Klartraum zu erlangen, besteht in sogenannten Reality Checks, die Ihr tagsüber erledigt. Beispielsweise könnt Ihr mit dem rechten Finger in die linke Handfläche drücken und Euch vorstellen, mit dem Finger Eure Hand zu durchbohren. In der echten Welt klappt das natürlich nicht.

Übt Ihr das nun regelmäßig, dann passiert das früher oder später auch im Traum – und der Reality Check verrät Euch, dass Ihr träumt. In diesem Moment übernehmt Ihr die Kontrolle über den Traum. Eine detaillierte Anleitung dazu findet Ihr in der App – und bekommt von der App auch regelmäßige Reminder für Reality Checks.

Mit Oniri könnt Ihr Klarträume trainieren. Notifications für Reality Checks sind kostenlos, erweiterte Techniken erfordern ein Abo. / © NextPit

In der kostenlosen Version stehen Euch die Traumtagebücher zur Verfügung sowie das Klartraum-Training per Reality Check. Für erweiterte Klartraum-Techniken wie WILD, MILD oder SSILD, mit denen Ihr direkt aus dem Wachzustand in einen Klartraum einsteigen könnt, benötigt Ihr ein Abo, das 8,49 Euro im Monat oder 51,99 Euro im Jahr kostet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: optional

Fürs iPhone ist Oniri bereits seit mehreren Jahren erhältlich und dort mit 4,9 von 5 Sternen exzellent bewertet. Seit dieser Woche gibt's die App nun endlich auch für Android-User. Übrigens: Warum Ihr Euer Smartphone jeden Tag nutzt aber noch nicht einmal davon geträumt habt, das klären wir vielleicht ein anderes Mal ;-)

Oniri aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Polarsteps (Android & iOS)

Bei Casi setzt angesichts anstehender Depeche-Mode-Konzertreisen gerade wieder das Fernweh ein. Da ist es vermutlich naheliegend, dass er über eine sehr feine Reise-App namens Polarsteps stolperte. Diese sehr gut bewertete Anwendung hilft Euch dabei, Eure Reisen festzuhalten. Die Travel-App kann Euren Trip tracken, wenn Ihr auf Achse seid, lässt Euch aber auch vorab Reisen planen – und absolvierte Reisen als schöne Erinnerungen anlegen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Ja

Die Statistik sieht noch dünn aus – und ich hab richtig Bock, meine vergangenen Trips da einzutragen. / © NextPit

Ihr könnt die App mit Hotels, Restaurants und anderen besuchten Orten füttern und ebenso mit Fotos und Videos. Das lässt Euch die Trips noch mal neu erleben – und zudem gibt es einen Statistik-Tab, der mit Infos gefüttert werden will und ein gewisses Suchtpotenzial entfacht.

Ihr plant zudem anstehende Trips und bekommt dort nicht nur kuratierte Informationen über angepeilten Reiseziele, sondern könnt Euch auch Routen empfehlen lassen, die unterschiedlichste Anreiseoptionen berücksichtigen. Dabei habt Ihr jederzeit die Hand drauf, ob Eure Trips öffentlich, nur für Freunde, oder auch nur für Euch privat zu sehen sind. Ihr könnt anderen Nutzer:innen folgen und Eure Reisen auch auf den diversen Plattformen teilen. So kann also auch Euer eigenes kleines Reise-Social-Network entstehen.

Das Ganze ist gratis, kommt ohne Werbung und In-App-Käufe aus, setzt aber einen Account voraus. Wer Bock hat, kann sich aus seinen Trips auch ein Travel-Fotobuch basteln lassen. Die sehen klasse aus, kosten aber auch ordentlich. Cool ist, dass sich die App auch offline nutzen lässt, und dass Ihr steuern könnt, wie sehr sie am Akku knabbert.

Ihr plant sehr unkompliziert Eure Reisen, und bekommt auch viele Tipps an die Hand. / © NextPit

Polarsteps aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Substack Reader (Android & iOS)

Substack ist praktisch eine Symbiose aus Twitter und einem typischen News-Aggregator. Zu seinem großen Ruhm hat Substack ausgerechnet Stiefmutters Liebling Elon Musk verholfen, als er die Macher beschuldigte, Inhalte von Twitter zu stehlen und das Unternehmen kurzerhand als unsicher markierte. Das eigentliche "Haupttool" ist Substack Notes, welches News- und Content-Autoren für Ihre Arbeit Geld zukommen lassen möchte. Bei der von mir vorgestellten App "Substack Reader" müsst Ihr aber nichts bezahlen, wenn Ihr nicht wollt.

Es ist lediglich eine Registrierung via E-Mail notwendig. / © Substack Inc.

Alles, was Ihr tun müsst, ist Euch entsprechend mit Eurer E-Mail-Adresse anmelden, entscheiden, wie Ihr in Zukunft über neue Nachrichten informiert werden wollt und im Anschluss im reichhaltigen Angebot von Newslettern und Autoren Euren gewünschten Inhalt abonnieren. Natürlich findet Ihr dort auch Casa Casi, unseren wöchentlichen Podcast, bei dem Casi gemeinsam mit Fabi und Sascha Pallenberg aus der Welt der Technik diskutieren und manchmal auch streiten. Das kann auch schon einmal im letzten Schalke gegen Borussia Dortmund Spiel abdriften, ist aber stets unterhaltsam.

Auch Casa Casi könnt Ihr via Substack Reader jede Woche eine neue Folge hören. / © Substack Inc.

Die App ist recht übersichtlich und einfach gehalten. Ihr habt unten eine Tab-Leiste, auf der Ihr übersichtlich in die fünf wichtigsten Kategorien der App springen könnt. Solltet Ihr noch Probleme haben, weil beispielsweise Eure Aktivitäten nicht gespeichert wurden, dann seid noch etwas nachsichtig. Die App bekommt regelmäßig Updates (zuletzt vor vier Tagen) und wird stetig verbessert. Für mich als Redakteur ist es eine sehr hilfreiche Anwendung auf der täglichen Suche nach Technik-News, die mir sonst vermutlich entgangen wären.