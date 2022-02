Top 5 der Woche: Diese Apps gehören auf Euer Handy

NEXT PIT TV

Ich habe für Euch wieder das Netz nach lohnenswerten Apps und Mobile Games durchforstet. In-App-Kostenfallen oder ähnliches habe ich dabei ausgesiebt. Egal, ob Produktivitäts-Apps, Gaming-Geheimtipps oder herrlich unnütze Anwendungen: Alles kann hier in meiner Auswahl landen und damit geht's jetzt direkt los. Hier sind meine heutigen fünf Empfehlungen.

TryHarder (Android)

TryHarder ist das perfekte Beispiel für eine App, die ein interessantes Konzept hat, dessen Umsetzung aber im Moment noch zu wünschen übrig lässt. Das Prinzip besteht darin, Euch einen ganzen Berg an Ressourcen – Reddit-Posts, Youtube-Videos, Twitch-Streams oder Artikel aus der Fachpresse – anzubieten, die Euch helfen sollen, Eure Skills beim Lieblingsspiel zu verbessern.

Die App, die sich noch in der Entwicklung befindet, beschränkt sich auf eine Handvoll Mainstream-Spiele, was ziemlich logisch ist. Ich persönlich fand die Ressourcen jedoch nicht besonders hilfreich. Das Problem ist vor allem die Kuration oder vielmehr das Fehlen einer solchen. Für Call of Duty Warzone beispielsweise werden mir YouTube-Videos angezeigt, die völlig irrelevant sind.

Ich finde auch, dass es der Benutzeroberfläche ein wenig an Sorgfalt mangelt. Kurz gesagt, es handelt sich um eine Anwendung mit Potenzial, die langfristig interessant werden kann, wenn die Entwickler ernsthaft an dem Projekt arbeiten.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die Benutzeroberfläche könnte etwas besser sein / © NextPit

Ladet Euch TryHarder aus dem Google Play Store herunter.

Custom Contacts (iOS)

Custom Contacts ist eine App, mit der Ihr Eure Kontakte auf flexiblere Weise teilen könnt. Wenn Eure Kontaktkarten aus persönlichen und geschäftlichen Informationen bestehen, könnt Ihr diese mit Custom Contacts aussortieren und nur das teilen, was Ihr teilen möchtet.

Wenn Ihr nur Eure Telefonnummern oder nur Eure sozialen Netzwerke versenden möchtet, könnt Ihr dies mit Custom Contacts ganz einfach mit wenigen Klicks tun. Ihr könnt auch mehrere Voreinstellungen für mehrere Kontakte erstellen, damit Ihr sie schnell teilen könnt, ohne erneut sortieren zu müssen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Ich bin vielleicht nicht so der soziale Typ, aber ich habe noch nie, buchstäblich noch nie, meine Kontaktdaten geteilt / © NextPit

Ladet Custom Contacts aus dem Apple App Store herunter.

Fitari Fitness Alarm Clock (Android)

Fitari Fitness Alarm Clock kann entweder die App werden, die Euer Leben verändert und Euch wieder auf den richtigen Weg bringt, oder der Grund, wieso Ihr Euer Smartphone auf dem Boden zerschmettert.

Die Idee dahinter ist, einen Wecker anzubieten, der unmöglich zu ignorieren ist. Ihr müsst nämlich eine Reihe von Aktionen und Gesten mit dem Smartphone ausführen, um den Alarm zu deaktivieren. Licht einschalten, im Kreis laufen, das Smartphone schütteln... Die App nutzt die verschiedenen lichtempfindlichen und gyroskopischen Sensoren, damit Ihr buchstäblich arbeitet und Eure Ärsche bewegt.

Ich persönlich finde es absolut schrecklich, einem leblosen Gegenstand irgendeine Macht über mein Leben zu geben. Ich weiß, dass es absurd ist, aber ich weigere mich aus Prinzip, für die Nutzung eines Geräts zu "arbeiten". Und diese App ist ein bisschen so, als würde man sich nach dem Stock ausstrecken, der einen schlagen wird. Aber wenn Ihr wirklich Schwierigkeiten habt, aus dem Bett zu kommen, ist das vielleicht der Preis, den Ihr zahlen müsst!

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Ich persönlich würde zwei Tage durchhalten, bevor ich mein Handy aus dem Fenster werfe / © NextPit

Ladet Fitari Fitness Alarm Clock aus dem Google Play Store herunter.

Decolist: Shopping List & ToDo

Wie Ihr vielleicht bemerkt haben, ist diese App-Woche nicht gerade die aufregendste. Und Ihr wisst ja, dass ich im äußersten Notfall meine schlechten Gewohnheiten wieder aufnehme und Euch Produktivitäts-Apps vorschlage, oder noch schlimmer: To-Do-Listen!

Diese Woche möchte ich Euch die App Decolist vorstellen. Diese App bietet nichts anderes als jede andere ToDo-App, die im Play Store erhältlich ist. Das Erstellen einer Liste und das Hinzufügen von Elementen ist sehr einfach und intuitiv. Man kann auch Erinnerungen erstellen und sie einer Liste oder einem Element in dieser Liste zuweisen.

Die Hauptattraktion von Decolist ist jedoch die Möglichkeit, seine Listen über mehrere Geräte hinweg zu synchronisieren. Die App generiert eine Kennung, die Ihr, Eure Familie oder Eure Mitbewohner verwenden können, um Listen und Aufgaben zu synchronisieren.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Versprochen, nächste Woche gibt es keine Produktivitäts-Apps / © NextPit

Ladet Decolist: Shopping List & ToDo aus dem Google Play Store herunter.

Dungeons of Dreadrock

Dungeons of Dreadrock ist ein so genannter Top-Down-Dungeon-Crawler. Im Grunde ist es ein Abenteuerspiel aus der Draufsicht, in dem Ihr Euch durch Dungeons aka labyrinthartige Levels kämpfen müsst, indem Ihr die Feinde auf Eurem Weg eliminiert und jeden Winkel auf der Suche nach dem heiligen LOOT erkundet.

Im Grunde besteht die Idee des unabhängigen Entwicklers darin, die Klassiker des Genres, die historisch gesehen aus der Ego-Perspektive gespielt wurden, zu nehmen und die Perspektive auf eine Draufsicht umzustellen. Grafisch ist das Spiel sehr hübsch, bei einigen Dialogzeilen habe ich leicht die Nase gerümpft, und das Gameplay ist sehr intuitiv, wenn man sich erst einmal mit dem Rhythmus vertraut gemacht hat, in dem man sich Feld für Feld bewegt.

Das Spiel wird im Play Store derzeit mit 5 von 5 Punkten bewertet und ich bin mir sicher, dass es Liebhabern des Genres, aber auch Neulingen gefallen wird. Das Spiel enthält Werbung, die Ihr aber gegen eine einmalige Gebühr von 2,39 Euro entfernen könnt, was ich für einen günstigen Preis halte.