Top-Deal vor dem Singles Day: Blau-Allnet-Flat mit 25 GB nur 11,99 €!

Reicht Euer aktuelles Datenvolumen nicht aus, solltet Ihr schnellstmöglich eine günstige Alternative suchen, denn das Aufladen von zusätzlichen Daten kann richtig teuer werden. Passend zum Singles Day bietet Blau.de derzeit die "Blau Allnet XL"-Allnet-Flat mit satten 25 GB Datenvolumen zum monatlichen Preis von 11,99 Euro im Telefónica-Netz an und Ihr spart sogar den Anschlusspreis von 29,99 Euro des Handyvertrages.

Neben dem ordentlichen Inklusiv-Volumen habt Ihr Zugang zum 4G-Netz der Telefónica und eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Außerdem gibt der Provider an, dass diese im Durchschnitt 39,9 MBit/s beträgt und somit definitiv ausreicht, um Videos zu schauen oder noch etwas auf dem Weg zur Arbeit zu erledigen. Zusätzlich steht Euch kostenloses EU-Roaming zur Verfügung.

Lohnt sich das Blau-Angebot zum Singles Day?

Normalerweise zahlt Ihr für diesen Mobilfunktarif 16,99 Euro monatlich und eine Anschlussgebühr. Wie bereits erwähnt senkt Blau die monatliche Belastung auf 11,99 Euro und streicht den Anschlusspreis komplett, wenn Ihr Euch für eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten entscheidet. Möchtet Ihr Euch nur mit einer monatlichen Kündigungsfrist binden, ist das zwar möglich, allerdings müsst Ihr dann die entfallenen Kosten tragen. Nachfolgend haben wir die Tarif-Details noch einmal für Euch zusammengefasst.

Blau Allnet XL Netz Telefónica Datenvolumen 25 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s Upload-Bandbreite max. 32 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 11,99 € Anschlusspreis 29,99 € Entfällt Gesamtkosten (24 Monate) 287,76 € Effektive Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,48 € Zum Angebot*

Effektiv zahlt Ihr hier nur 48 Cent pro verbrauchtem GB, falls Ihr das volle Datenvolumen aufbraucht. Entscheidet Ihr Euch für die Variante ohne lange Laufzeit, erhöhen sich diese Kosten jedoch, da dann der Anschlusspreis fällig wird.

Möchtet Ihr Euch also einen günstigen Tarif mit sattem Datenvolumen und benötigt zudem keinen 5G-Zugang, da der neue Mobilfunkstandard nach wie vor nicht flächendeckend verfügbar ist, habt Ihr für kurze Zeit die Möglichkeit bei Blau.de zuzuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Tarif? In welchem Netz surft Ihr momentan? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!