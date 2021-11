Umfrage der Woche: Interessiert Ihr Euch für Benchmarks?

In unserer Umfrage der Woche tragen wir eine weitere Debatte aus der NextPit-Redaktion in der Community aus! Denn wir wollen von Euch wissen, wie wichtig Benchmarks beim Release neuer Smartphones sind. Legt Ihr beim Kauf eines neuen Handys Wert auf die Leistungsergebnisse oder sagen sie für Euch nichts über die Qualität eines Handys aus?

Die Kontroversen im Zusammenhang mit Benchmarks reichen von Komponentenherstellern, die bei Tests schummeln, bis hin zu Modellen, die Energiesparmodi und Hitzeschutz in Benchmarks ausschalten. Das trägt natürlich dazu bei, zu verstehen, warum manche Telefone während der Tests einfach überhitzen und abstürzen.

Solche Praktiken sind nicht neu, und einer der symbolträchtigsten Fälle – die berüchtigte "quack3.exe" – wurde vor kurzem 20 Jahre alt. Dennoch sind Benchmarking-Tools ein beliebtes Instrument in Tests und Vergleichen von Prozessoren, Grafikkarten und natürlich Handys und Tablets.

Damit sind wir bei der ersten Frage angelangt:

Findet Ihr Benchmarks wichtig? Jawohl

Eher weniger wichtig

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ein Grund für die Verbreitung von Benchmarks ist sicher die einfache Installation und Durchführung. Denn die Tools geben mit wenigen Klicks ein Ergebnis aus, das man mit den Ergebnissen anderer Smartphones vergleichen kann. Viele Benchmarking-Tools veröffentlichen die Ergebnisse sogar und bieten eigene Bestlisten für Handys an.

Welche Benchmarks wirklich wichtig sind

Habt Ihr in der obigen Umfrage ein Interesse an Benchmarks gezeigt, habe ich noch eine Frage für Euch: Welche Apps sind wirklich wichtig und aussagekräftig? Bei so vielen Optionen auf dem Markt: Legt Ihr bei der Wahl eines neuen Handys Wert auf ein bestimmtes Tool?

Welcher Benchmark-Test ist wirklich wichtig? 3D Mark

3D Mark Stresstest

Geekbench

Passmark-RAM

Passmark-Speicher

AnTuTu

GFXBench

PCMark

PCMark-Akkulaufzeit

Sonstiges (Bitte in den Kommentaren angeben)

Keines (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Natürlich sind Benchmarks nur ein kleiner Teil der Testberichte hier bei NextPit. Aber wir fragen uns, ob wir die Zeit, die wir für das Testen und Analysieren der Ergebnisse aufwenden, reduzieren (oder erhöhen) sollten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass viele Handys und Tablets eine große Anzahl von Nutzer:innen haben. Das gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass viele Geräte im Grunde dieselben Komponenten verwenden, wobei die Abweichungen bei Leistungstests nur minimal sind.

Teilt mir in den Kommentaren gerne eure ausführliche Meinung zu Benchmarks mit! Gerne möchten wir ein bisschen genauer erfahren, wie Ihr zu den vergleichbaren Leistungsergebnissen steht und ob wir in Zukunft weiter Benchmarken sollen.