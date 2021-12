Weihnachten bei o2: iPhone für Euch, Partnerkarte für die Liebsten

Der Weihnachtsmann hat schon seine Sportsocken angezogen, denn das Fest der Gaben und Familienstreits geht bald los. Damit es bei Euch an Weihnachten besinnlich zugeht, hat o2 ein paar besondere Schnäppchen im Onlineshop aufgenommen. Unter anderem spart Ihr 50 Prozent bei der Bestellung einer Handykarte, falls Ihr bereits einen Handytarif bei o2 habt.

Darüber hinaus wies uns der Mobilfunkanbieter darauf hin, dass "lieferbar" bei o2 tatsächlich lieferbar heißt. Bedeutet, Ihr könnt im Onlineshop tatsächlich mit den angegebenen Lieferzeiten rechnen und steht an Weihnachten nicht dumm da. Wollt Ihr Euch hingegen selbst beschenken und sucht nach einem neuen Handyvertrag, macht Euch o2 ein Geschenk.

iPhone 13 oder iPhone 12 mit kostenlosen AirPods

Die Familie eines Schulkameraden von mir hat sich an Weihnachten immer 0-Prozent-Finanzierungen aussuchen dürfen, die dann das Jahr über abbezahlt wurden. Eine clevere Sache, da man zum Jahresende ohnehin schon viel Geld ausgibt. Sucht Ihr also derzeit nach einem neuen Handy und könnt dazu einen neuen Vertrag brauchen, erwartet Euch bei o2 ein nützliches Goodie.

Denn zum iPhone 13 und zum iPhone 12 gibt es jeweils die AirPods Pro kostenlos dazu. Dabei handelt es sich um Apples eigene In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC, die im Netz sonst knapp 200 Euro kosten. Auf der obigen Aktionsseite könnt Ihr Euch dazu noch auswählen, welchen o2-Vertrag Ihr haben wollt. Das Bundle mit dem iPhone 12 beginnt bei einem Monatspreis von 40,99 € – für das iPhone 13 mit den AirPods Pro zahlt Ihr mindestens 50,99 €.

iPhone 13 Pro im Unlimited Max zum Preis des Free M Boost

Habt Ihr schon In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer, die Euch gefallen? Dann gibt's als Alternative das iPhone 13 Pro mit einem besonderen Vertragsangebot. Denn zum Preis des "o2 Free M Boost" profitiert Ihr von den Konditionen des "o2 Unlimited Max". Der teuerste Handyvertrag von o2 bietet dabei unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit bis zu 500 Mbit/s sowie eine Allnet-Flat in alle Netze für Telefonie und SMS. Kurz gesagt: Mehr geht nicht!

Dabei zahlt Ihr einmalig 1 Euro für das Smartphone und müsst mit einem Anschlusspreis von 39,99 Euro rechnen. Versandkosten von 4,99 Euro kommen ebenfalls dazu. Im Monat werden für den Tarif 79,99 Euro fällig. Zum Launch im September musstet Ihr für den gleichen Vertrag noch 104,99 Euro im Monat zahlen. Eine monatliche Ersparnis von 25 Euro also!

Verliebt in Eure Rufnummer? 100 Euro Wechselbonus zusätzlich

Besonders spannend an den Weihnachts-Angeboten von o2: Sie sind mit den 100 Euro Wechselbonus verfügbar, die der Mobilfunkanbieter aktuell bewirbt. Nehmt Ihr also die Telefonnummer Eures aktuellen Vertrags mit, könnt Ihr mit einer weiteren Ersparnis von 5 Euro in den ersten 20 Monaten des Vertragslaufzeit rechnen.

Alles zu den Flex-Tarifen bei o2

Habt Ihr gar nicht erst Lust, Euch für die nächsten 24 Monate an einen Vertrag zu binden? Dann gibt es als Alternative noch die Flex-Tarife von o2. Diese sind monatlich kündbar und kosten bis Mai keinen Cent mehr. Im verlinkten Artikel haben wir Euch alle wichtigen Details zusammengefasst.

Was haltet Ihr von den Weihnachts-Angeboten bei o2? Teilt es mir in den Kommentaren mit!