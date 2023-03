Xiaomi 13 mit 6.000 mAh starkem Akku, dank Solid-State-Technologie

Die Hersteller haben in letzter Zeit wenig getan, um die Akkulaufzeit von Smartphones zu verbessern . Aber das Aufkommen von Elektroautos hat offensichtlich dazu beigetragen, dass einige Hersteller größere Fortschritte bei der Entwicklung von Akku-Technologien gemacht haben, die auch bei mobilen Endgeräten eingesetzt werden könnten. Im Fall von Xiaomi ist das nicht anders: Zu Demonstrationszwecken hat man nun ein Xiaomi 13 mit einem Festkörper-Akku (Solid-State) versehen und ihm so satte 6.000 mAh spendiert.

Mehr Akkukapazität, bei gleichbleibender Größe

Auch moderne Elektroautos und Smartphones von heute setzen auf wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus oder Varianten davon wie Li-Ion-Polymer. Diese Lösung hat sich zwar seit Jahren bewährt, aber sie hat auch ihre Nachteile. Lithiumbatterien funktionieren unter anderem bei extrem niedrigen Temperaturen ineffizient. Weiterhin besteht ein hohes Gefahrenpotential aufgrund der flüssigen Elektrolyte, die anfällig für Hitzeentwicklung, Feuer und Explosionen sind, wenn sie beschädigt werden.

Xiaomi gab jetzt bekannt, dass es einen großen Erfolg bei der Entwicklung von Festkörperbatterien erzielt hat. Die chinesische Marke konnte eine Batterie mit einer Energiedichte von 1.000 Wh/l herstellen. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was derzeit in den meisten E-Fahrzeugen mit einer Energiedichte von 450 Wh/l zu finden ist.

Zu Demonstrationszwecken seiner neuen Solid-State-Akku-Technologie verbaut Xiaomi in dem aktuellen Flaggschiff-Smartphone – dem Xiaomi 13 (zum Test) – einen 6.000 mAh starken Festkörper-Akku. Ursprünglich hatte das Smartphone eine Akkukapazität von 4.500 mAh, was eine Steigerung von 25 Prozent bedeutet, ohne dass das Gehäuse dabei dicker oder größer ausfällt.

Der Solid-State-Akku von Xiaomi ist sicherer und weniger anfällig für Brände oder Explosionen, wenn er durchstochen wird. / © Xiaomi

Die Festkörperbatterien verbessern nicht nur den kompakten Formfaktor, sondern auch die Effizienz bei Temperaturen von -20º Celsius. Außerdem sind die festen Elektrolyte in diesen Batterien sicherer als die derzeitigen Lösungen. Das ist in Elektroautos oder Kraftfahrzeugen essenziell, da Zusammenstöße die eingebauten Batterien beschädigen können, was wiederum zu einer unmittelbaren Brand, bzw. Explosionsgefahr führen würde.

Leider ist es aktuell sehr unwahrscheinlich, dass die Solid-State-Akku-Technologie von Xiaomi in absehbarer Zeit für Endverbrauchergeräte wie den Android-Smartphones zur Verfügung stehen wird. Das Unternehmen muss noch einige große Hindernisse überwinden, wie z. B. die Massenproduktion des Akkus und die Sicherstellung, dass er für den Einsatz in Smartphones und Fahrzeugen wirtschaftlich ist.

Wünscht Ihr Euch auch, dass sich die Hersteller darauf konzentrieren die Akkulaufzeit von Smartphones zu verbessern, anstatt mehr Megapixel in die Kamera zu pumpen? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.