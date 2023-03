Xiaomi 13 Ultra: Angeblicher Launch zum 13. Jubiläumsevent!

Wann wird das Xiaomi 13 Ultra offiziell?

Hat Antoine das Samsung Galaxy S23 Ultra bereits mit dem Xiaomi 13 Pro verglichen, steht das finale Duell mit dem Xiaomi 13 Ultra noch bevor. Jenes Kamera-Flaggschiff nährt schon einige Wochen die Gerüchteküche und scheint nun einen sehr wahrscheinlichen Launch-Termin erhalten zu haben. Laut einem recht bekannten Tippgeber namens "Kartikey Singh" kommt dafür nur der 13. Jubiläumsevent des Unternehmens infrage. Xiaomi wurde am 6. April 2010 vom amtierenden CEO Lei Jung gegründet. Der 6. April 2023 ist ein Donnerstag und für eine erste Ankündigung für das Xiaomi 13 Ultra geradewegs prädestiniert.

Ergänzt werden die Daten durch "James D, Wong", der den tatsächlichen Launch-Event am 11. April, mit einem Verkaufsstart am 15. April sehen will. Es gibt aber auch ein erstes Teaser-Poster im Internet, das da den 17. April als möglichen Launch-Event sehen will. Die Echtheit des Posters konnte noch nicht nachhaltig verifiziert werden. Es wirkt recht authentisch, ist aber mit ein wenig Photoshop-Skill auch von der NextPit-Redaktion zu realisieren.

Sehen wir hier den möglichen Teaser zum Xiaomi 13 Ultra-Launch-Event? / © SPinfoJP / edit by NextPit

Heute wiederum ergänzt der Leaker Singh seine Aussage dahin gehend, dass der Vertrieb des Flaggschiff-Smartphones an chinesische Einzelhändler bereits gestartet wäre. Im Endeffekt bleibt uns im Grunde nichts anderes übrig, als zu attestieren, dass wir das Xiaomi 13 Ultra relativ sicher Mitte April offiziell vorgestellt bekommen. Erstes Bildmaterial hatte, ähnlich dem Oppo Find X6 Pro, ein recht großes und kreisrundes Kamera-Array gezeigt. Dabei soll das obere Drittel der gesamten Rückseite homogen und fast natürlich aus dem Gehäuse gewachsen erscheinen.

Wir sehen hier einen ersten Grafikentwurf des Xiaomi 13 Ultra, der zu 90 % der Wahrheit entsprechen soll. / © SPinfoJP / edit by NextPit

Ein globaler Launch – und infolgedessen auch eine deutsche Verfügbarkeit – wird mit dem Monat Mai kolportiert. Das Xiaomi 13 Ultra wird mit einem Snapdragon 8 Gen 2 und erstmalig mit einem USB-Type-C-Port in der Version 3.0 erscheinen. Das würde dann die Ladegeschwindigkeit, beziehungsweise die maximal Leistung auf 90 Watt zurückstufen.

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Pro Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von dem möglichen Design des Xiaomi 13 Ultra? Was darf das Kamera-Flaggschiff in Euren Augen maximal kosten? Schreibt uns gern Eure Vorstellungen in den Kommentarbereich.