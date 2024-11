Am Black Friday bekommt Ihr nicht nur einzelne Deals geboten, sondern sogar ganze Bundles, die Ihr jetzt richtig günstig schießen könnt. In der MediaMarkt-Tarifwelt könnt Ihr Euch derzeit unter anderem das Xiaomi 14T Pro mit einem E-Scooter des Herstellers und passendem Handyvertrag für gerade einmal 24,99 Euro im Monat schnappen. Ob Ihr am Ende etwas draufzahlt oder sogar Geld spart, verrät unser Tarif-Check.

Das Xiaomi 14T Pro ist vor allem aufgrund seiner starken Kamera richtig spannend. Es gibt immer wieder Angebote im Netz, bei denen Ihr das Smartphone zu einem recht guten Kurs bekommt. Auch Zugaben sind hier nicht selten. Allerdings gab es bisher kein Bundle, welches Euch einen Xiaomi Electric Scooter 4 Lite versprochen hat. Das ändert sich zum Black Friday. Denn bei MediaMarkt bekommt Ihr das Bundle mit passendem Handyvertrag im o2- oder Telekom-Netz geboten.

Xiaomi 14T Pro mit E-Scooter: Die Angebote im Vergleich

In beiden Fällen zahlt Ihr 24,99 Euro monatlich und noch einmalig 79 Euro für die Geräte. Versandkosten gibt es nicht. Dafür jedoch eine Anschlussgebühr. Im Falle des o2 Mobile M belaufen sich diese auf 39,99 Euro, für die Telekom Allnet-Flat 20 GB von Freenet sind es 19,99 Euro. Die o2-Version bietet Euch zudem 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Providers mit einer Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s. Der Freenet-Tarif hingegen funkt im 5G-Netz der Deutschen Telekom (Tarifübersicht) und hat 20 GB Datenvolumen im Gepäck.

Hier gibt es zudem noch einen Wechselbonus über 50 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Dafür beträgt die maximale Download-Bandbreite, wie bei diesen Tarifen üblich, nur 50 MBit/s. Alle Details findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle noch einmal zusammengefasst.

o2 Mobile M Promo Telekom Allnet-Flat 20 GB Netz o2 Telekom Datenvolumen 30 GB 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 € 24,99 € Einmalige Gesamtkosten 118,99 € 98,99 € Gesamtkosten 718,75 € 698,75 € Wechselbonus - 50,00 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Xiaomi 14T Pro – 646,00 €

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen – 258,00 € Xiaomi 14T Pro – 646,00 €

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen – 258,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 7,72 € ~ 10,64 € Zum Angebot* Zum Angebot*

In beiden Fällen habt Ihr eine effektive monatliche Ersparnis, zahlt also nichts für den Tarif zusätzlich. Diese liegt bei Telekom-Variante zwar etwas höher, dafür bekommt Ihr aber auch den etwas schwächeren Handyvertrag. In jedem Fall sind die Deals sehr spannend. Für welchen Ihr Euch entscheidet, hängt also davon ab, ob Ihr mehr sparen möchtet oder doch lieber auf einen besseren Tarif setzt. Bedenkt allerdings, dass Ihr in beiden Fällen ab dem 25. Monat die regulären Tarifkosten in Höhe von 29,99 Euro tragen müsst.

Xiaomi 14T Pro – So gut ist das Smartphone

Zu guter Letzt verraten wir Euch noch, auf welches Smartphone Ihr Euch hier freuen dürft. In unserem Test zum Xiaomi 14T Pro ist vor allem die hervorragende Leistung im Alltag aufgefallen, die der Dimensity 9300+ mit sich bringt. Satte 12 GB RAM gepaart mit 512 GB Speicherplatz bietet das SoC. Hinzu kommt ein vielseitig einsetzbares Kamera-Modul mit Leica-Branding. Der Hauptsensor nimmt Bilder mit 50 Megapixeln auf und wir durch ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, sowie ein 2,6-faches Teleobjektiv mit 50 Megapixeln unterstützt.

So gelingen bei Tag und Nacht wirklich gute Aufnahmen. Typisch für Xiaomi ist zudem die lange Akkulaufzeit und die schnelle Ladezeit. Etwas schade ist jedoch, dass Games nicht so rund laufen, wie sie es könnten. Auch die viele Bloatware und Werbung kann auf Dauer etwas nerven.

Die strukturierte Glasrückseite des Xiaomi 14T Pro fühlt sich einfach gut an. / © nextpit

Beim E-Scooter (Vergleich) gibt's die Einsteigervariante der zweiten Generation. Der Motor bringt eine Nennleistung von 300 W mit und bietet eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h, sowie eine maximale Reichweite über 25 km. Einen Vergleich der ersten Generation der Xiaomi-E-Roller findet Ihr auch auf nextpit.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Legt Ihr eher Wert auf eine höhere effektive Ersparnis oder einen guten Tarif? Lasst es uns wissen!