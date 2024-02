Xiaomi lädt offiziell zum Launch-Event der Xiaomi-14-Serie ein

Eigentlich sollte der Xiaomi-14-Launch-Event – zu dem das Unternehmen aktuell auf den sozialen Plattformen auf den MWC 2024 einlädt – keine Überraschungen bereithalten. Doch jüngste Gerüchte scheinen alles über den Haufen zu werfen: So soll beispielsweise nicht das Xiaomi 14 Pro (erster Test) global erscheinen. Vielmehr gibt Xiaomi-Japan bekannt, dass man stattdessen das Xiaomi 14 Ultra weltweit präsentieren wird.

Xiaomi-14-Serien-Launch

Xiaomi lädt offiziell zum 25. Februar auf den MWC zur Präsentation der Xiaomi-14-Serie / © Xiaomi

Nun ist es also offiziell: Die Xiaomi-14-Serie wird uns am Sonntag, dem 25. Februar, anlässlich des Mobile World Congress (MWC 2024) in Barcelona präsentiert. Und auch wenn wir die China-Version des Xiaomi 14 (erster Test) und des Xiaomi 14 Pro (Hands-On) bereits erfolgreich angetestet haben, lässt uns das auf Erfolg getrimmte chinesische Unternehmen mit seinem aktuellen Teaser im Unklaren. Denn es ist lediglich von einer "Serie" die Rede.

Das kann bedeuten, man präsentiert uns das Xiaomi 14 und 14 Pro oder aber man packt noch das Xiaomi 14 Ultra obendrauf. Denn diese Vermutung bestätigt uns der Teaser auf X (ehemals Twitter), der uns im Original drei Kamera-Ringe andeutet, von denen der unterste Goldfarben ist.

"Es ist ein Moment, den wir mit Euch teilen: Am 25. Februar beginnt die "Lens to tegend"-Reise. Macht Euch also bereit, Euch von uns inspirieren zu lassen", heißt es aus dem Munde vom Gründer und amtierenden Xiaomi-CEO Lei Jun.

Auch Xiaomi-Japan hatte bereits via X bekannt gegeben, dass das "Xiaomi 14 Ultra Bestandteil der Präsentation" wird.

Kommt das Xiaomi 14 Pro zu uns?

Soweit so gut, wenn da nicht im vergangenen Jahr die Xiaomiui behauptet hätte, dass das Xiaomi 14 Pro gar nicht nach Europa kommt. Und das trotz offizieller Zertifizierung. Diese Behauptung wird nun aktuell erneut durch GSMChina bestätigt, da Xiaomi wohl zwischenzeitlich die Modellnummern dahin gehend verändert hat, dass dem Xiaomi 14 Pro die Kennung N1 und N3 fehlen.

Ich habe mir das Xiaomi 14 in der Pro-Version schon einmal mit freundlicher Unterstützung von TradingShenzhen angeschaut. / © nextpit

Es wird also auf den letzten Metern noch einmal spannend – so mögen wir es doch, oder? Unter Umständen müssen also Interessenten des Xiaomi 14 Pro auf das Angebot von TradingShenzhen zurückgreifen.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro

Was sagt Ihr zu der Entscheidung, wenn sie denn tatsächlich so eintritt, dass das Pro-Modell der Ultra-Version weichen muss? Schreibt uns, was Euch als Erstes durch den Kopf geht, doch gern runter in die Kommentare. Ich bin zumindest schon gespannt.