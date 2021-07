Vor Apple! Xiaomi ist zweitgrößter Handy-Hersteller der Welt

Wir erzählen Euch nichts Neues, wenn wir darüber sprechen, dass Xiaomi äußerst fleißig bei der Vorstellung neuer Smartphones ist. Viele neue Modelle müssen nicht zwangsläufig viele verkaufte Smartphones bedeuten, aber bei Xiaomi geht der Plan offensichtlich auf. Jüngsten (vorläufigen) Zahlen des Marktforschungsunternehmens Canalys zufolge hat nämlich lediglich Samsung im zweiten Quartal des Jahres 2021 weltweit mehr Smartphones verkauft als Xiaomi.

83 Prozent mehr ausgelieferte Smartphones als im Vorjahr

Dass sich Xiaomi hinter Samsung vorläufig erstmals auf Rang Zwei einsortieren konnte, hängt damit zusammen, dass man gegenüber dem Vorjahrsquartals satte 83 Prozent mehr Smartphones verhökern konnte. Zum Vergleich: Samsung konnte um 15 Prozent zulegen, Apple lediglich um 1 Prozent. Vivo und Oppo freuen sich über Zuwächse von 27 respektive 28 Prozent. Die folgende Grafik veranschaulicht das nochmal:

Generell wurden 12 Prozent mehr Smartphones ausgeliefert als im Vorjahr / © Canalys

Es sei jedoch nochmal dran erinnert, dass die Schätzungen von Canalys bislang noch vorläufige sind und wir auch berücksichtigen müssen, dass das zweite Quartal bei Samsung und vor allem Apple generell eher Saure-Gurken-Zeit ist. Es ist also lediglich eine Momentaufnahme, die bereits im dritten oder dem vierten Quartal wieder anders aussehen kann.

Xiaomi kommt über den Preis – und die Qualität

Die Zeiten, dass Xiaomi billige Plastik-Smartphones zusammengeklöppelt hat, die nicht viel mehr waren als iPhone- und Samsung-Copycats, sind lange vorbei. Der heutige Erfolg erklärt sich nach wie vor auch durch die aggressive Preispolitik, die dazu führt, dass die durchschnittlichen Verkaufspreis 40 bzw. 75 Prozent niedriger liegen als bei Samsung und Apple.

Gleichzeitig hat sich Xiaomi aber zu einem sehr umtriebigen und innovativen (200-Watt-Schnellladen, anyone?) Smartphone-Hersteller gemausert. Wir wissen nicht erst seit dem bärenstarken Mi 11 Ultra, dass die Chinesen Weltklasse-Flaggschiffe bauen können. Bei NextPit tauchen die Xiaomi-Phones reihenweise in unseren Bestenlisten auf, egal ob wir über die besten Smartphones generell reden, die besten Smartphones unter 400 Euro oder die besten Kamera-Smartphones.

Canalys Research Manager Ben Stanton bröselt übrigens auch noch auf, woher die großen Zuwächse bei Xiaomi stammen: Immerhin um 50 Prozent konnte das Unternehmen in Westeuropa zulegen, In Afrika sind es 150 Prozent und in Lateinamerika sogar 300 Prozent.

Wohin geht die Reise?

Mit einem Marktanteil von 17 Prozent hat Xiaomi nicht nur Apple hinter sich gelassen, sondern rückt auch verdächtig nahe an die 19 Prozent von Spitzenreiter Samsung heran. Aber nochmal: Sowohl Apple als auch Samsung werden in diesem Jahr noch Spitzen-Hardware raushauen. Bei Samsung warten wir unter anderem auf das Galaxy Z Fold 3, Apple wird die iPhone-13-Reihe veröffentlichen.

Auch Vivo und Oppo werden nicht tatenlos zuschauen wollen bei diesem Kampf um die Smartphone-Krone, lediglich Huawei scheint sich langfristig aus dieser Spitzengruppe verabschiedet zu haben.

Was meint Ihr? Erleben wir hier gerade eine Machtverschiebung auf dem Smartphone-Markt – oder sind die Canalys-Zahlen nur eine Momentaufnahme?