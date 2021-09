25 GB mit 300 Mbit/s: High-Speed-Tarif der Telekom für 14,99 Euro

Surft Ihr häufig in der freien Natur oder habt keine Lust mehr auf das lahme WLAN im ICE? Dann kehrt für Euch der Datentarif im Netz der Deutschen Telekom bei mobilcom debitel wieder. Dabei versurft Ihr 25 Gigabyte Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s. Hierfür zahlt Ihr keine Anschlussgebühren und nur 14,99 Euro im Monat. Im Tarif-Check fasst NextPit Euch alle Details zusammen.

Vor einigen Wochen habe ich Euch schon einmal vom schnellen Datentarif im Netz der Deutschen Telekom berichtet. Da das Angebot in der NextPit-Community gut ankam und manche von Euch den Deal vielleicht verpasst haben, gibt's grandiose Neuigkeiten: Mit ordentlichen 25 Gigabyte Datenvolumen ist der Tarif wieder da! Nach wie vor gibt's High-Speed-LTE mit bis zu 300 Mbit/s für nur 14,99 Euro im Monat.

Der Vertrag eignet sich perfekt zur Nutzung mit einem mobilen LTE-Router oder als Zweit-SIM im Dual-SIM-Handy. Denn als Datentarif ist eine Flatrate für Telefonie oder SMS nicht an Bord. Habt Ihr Interesse am Vertrag, fasse ich Euch noch einmal alle Details zusammen.

Telekom Green Data XL Spezial im Tarif-Check

Die wichtigsten Fakten zum Telekom Green Data XL Spezial habe ich Euch bereits verraten: Ihr könnt 25 Gigabyte LTE-Volumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s versurfen. Das ist echt ordentlich, bei vielen Handyverträgen ist die Geschwindigkeit auf 20 bis 30 Mbit/s begrenzt. Mobilcom debitel streicht zudem den Anschlusspreis und senkt die laufenden Kosten von 29,99 Euro auf nur 14,99 Euro im Monat.

Alle Details im Überblick Eigenschaft Telekom Green Data XL Spezial Monatspreis dauerhaft 14,99 Euro (regulär 29,99 Euro) Anschlussgebühr 0 Euro Datenvolumen pro Monat 25 Gigabyte LTE-Speed bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Nein SMS-Flat? Nein, 19 Cent pro SMS EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten mit Rabatt 359,76 Euro Gesamtkosten ohne Rabatt 716,76 Euro Gesamtersparnis 357 Euro (50 Prozent) Zum Angebot

Hierfür müsst Ihr Euch allerdings zwei Jahre lang an den Vertrag binden, denn eine flexible Kündigung ist nicht möglich. Wie bereits erwähnt eignet sich der Vertrag nicht als Haupt-SIM für Euer Smartphone, da es hierfür an unbegrenzter Telefonie und an günstigen SMS mangelt. Wollt Ihr Euch zusätzlich einen mobilen LTE-Router anlegen, habe ich Euch die beliebtesten Modelle bei unserem Partner Geizhals.de herausgesucht.

Zu guter Letzt noch die Frage an Euch: Was haltet Ihr von solchen Datenverträgen und wie sind Eure Erfahrungen mit Datentarifen? Sinnvoll als Zweit-SIM oder eher für mobiles Arbeiten im Van oder im Zug?