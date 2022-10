Drei tolle Tech-Jobs, auf die Ihr Euch diese Woche bewerben könnt

Die gestiegene Nachfrage nach Cloud-basierten Diensten, die durch den permanenten Wechsel zu hybriden Arbeitsformen und das Wachstum von Alles-als-Service-Plattformen ausgelöst wurde, hat zu einem Talentmangel im gesamten Tech-Sektor geführt. Das bedeutet, dass Fachkräfte und Personen mit Erfahrung in einer besseren Position sind als je zuvor.

Eine weltweite Umfrage unter Tech-Beschäftigten hat kürzlich ergeben, dass diejenigen, die an einem Wechsel interessiert sind, bis zu 12% mehr Gehalt verlangen können, als im Durchschnitt normal wäre. Und das, bevor nicht-finanzielle Leistungen wie Aktienoptionen, Gesundheitsvorsorge und Altersvorsorge berücksichtigt wurden.

Wenn Ihr noch nicht in der Tech-Branche arbeitet, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen: Es ist noch nicht alles verloren. Es gibt zwar Möglichkeiten für Büroangestellte in den Bereichen Kommunikation, Personalwesen und Vertrieb, aber es bietet auch große Vorteile, sich weiterzubilden und die Branche zu wechseln.

38 % der Arbeitnehmer/innen, die vor kurzem aus anderen Branchen in den Tech-Sektor gewechselt sind, gaben an, dass sie dies getan haben, um von den finanziellen Vorteilen und den kontinuierlichen Aufstiegsmöglichkeiten zu profitieren, die es in anderen Berufen nicht immer gibt. Cloud-basierte Aufgaben bieten besonders gute Aufstiegsmöglichkeiten und eine zusätzliche Arbeitsplatzsicherheit, da die Nachfrage nach Cloud-basierten Plattformen und Support in allen Unternehmen weiter steigt.

Möchtet Ihr von der Tech-Renaissance profitieren? Hier sind drei großartige Tech-Jobs aus der NextPit-Jobbörse, auf die Ihr Euch diese Woche bewerben könnt, und zwar in den am stärksten nachgefragten Bereichen Cybersicherheit, KI und Cloud.

Cybersicherheit

Analyst für Cybersicherheit, Bankers Healthcare Group

Die Rolle: Als Cyber Security Analyst bei der Bankers Healthcare Group untersucht Ihr Ereignisse, Vorfälle und Sicherheitsverletzungen, sammelt Beweise und analysiert Daten auf umfassende, einheitliche und messbare Weise.

Die Aufgaben: Ihr seid für die Entwicklung eines Programms zur Jagd auf Bedrohungen verantwortlich, außerdem für die Entwicklung von Prozessen und Verfahren, die Erstellung von Metriken und die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.

Die Anforderungen: Ihr brauchst vier Jahre Erfahrung mit SIEM und ein Verständnis für aktuelle Bedrohungen in der Informationssicherheit sowie fortgeschrittene Threat-Hunting-Erfahrung.

Bewerbt Euch für die Stelle als Cyber Security Analyst oder erkundet alle Möglichkeiten bei der Bankers Healthcare Group.

Künstliche Intelligenz

Forschungsingenieur (m/w/d), Zuse-Institut Berlin, Berlin

Die Rolle: Das Zuse-Institut Berlin (ZIB) ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut und sucht ab sofort einen Forschungsingenieur (m/w/d), der oder die modernste Algorithmen für mathematische Optimierung und künstliche Intelligenz entwickelt und implementiert, die in realen Anwendungen eingesetzt werden.

Die Aufgaben: In dieser Position entwickelt Ihr Eure eigenen Fähigkeiten kontinuierlich weiter und tragt zu wissenschaftlichen Projekten bei, indem Ihr hochmoderne Algorithmen implementiert, um die Leistung und die Qualität der Software-Testumgebung und des plattformübergreifenden Release-Prozesses zu verbessern.

Die Anforderungen: Ihr braucht einen Hochschulabschluss (Master oder Promotion) in Mathematik, Informatik oder einem verwandten Fachgebiet sowie Erfahrung mit Linux, Skriptsprachen und Build-Systemen. Gute Programmierkenntnisse in einer gängigen Programmiersprache sind ebenfalls erforderlich.

Bewerbt Euch jetzt für die Stelle als Research Engineer.

Cloud

Cloud Software Engineer (C# / .NET / Java) (m/w/d), Object Culture Software GmbH, Stuttgart

Die Rolle: Object Culture stellt kundenspezifische Softwarelösungen her und bietet erstklassige Beratung, treibt gemeinsam mit Kunden Innovationen in spannenden Projekten voran und sucht jetzt einen talentierten Cloud Software Engineer zur Erweiterung seiner vielfältigen Teams.

Die Aufgaben: Ihr entwickelt Microservice-Architekturen mit .NET und/oder dem Java-Stack und begeistert Kunden bei der Umsetzung skalierbarer Cloud-Architekturen.

Die Anforderungen: Ihr braucht einen Bachelor, Master oder einen vergleichbaren Abschluss und bringt idealerweise Berufserfahrung mit. Ihr seid ein Teamplayer, kommunikativ und selbstständig, offen für Neues und möchtet Euch in spannende Themen einarbeiten.

Bewerbt Euch jetzt als Cloud Software Engineer oder schaut Euch andere Stellen bei Object Culture an.

