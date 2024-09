Smarte Fernseher sind in der heutigen Zeit nichts Außergewöhnliches mehr. Dennoch gibt es Modelle für 200 Euro, aber eben auch Geräte (LG, ich schaue Euch an), die so viel Kosten, dass Ihr Euch einen Kleinwagen davon kaufen könntet. Auch Amazon produziert nun schon seit einigen Jahren solche Smart-TVs. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch die Geräte der Fire TV-4-Serie mit einem Rabatt von bis zu 60 Prozent sichern. 4K-Auflösung gibt's selten zu so einem guten Kurs.

4K-Fernseher für weniger als 300 € – so gut ist der Amazon Fire TV

Der smarte Fernseher von Amazon setzt auf ein 60-Hz-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, was sich vor allem bei SDR-Inhalten bezahlt macht. HDR-Bilder sehen in der Praxis durchaus gut aus und werden durch die Standards HDR10 und HLG unterstützt. Allerdings trübt die Spitzenhelligkeit von 300 Nits diesen Eindruck relativ stark. Auch der Blickwinkel ist recht eingeschränkt, wodurch Ihr besser direkt vor dem Fernseher sitzen solltet.

Der Amazon Fire TV-4 lässt sich über die mitgelieferte Fire-TV-Fernbedienung steuern. / © Amazon

Bei den Anschlüssen stehen Euch drei HDMI-2.0-Ports und ein HDMI-2.1-Input mit eARC zur Verfügung. Da hier kein 4K @ 120 Hz möglich ist, gilt der neuere Anschluss vor allem der eARC-Funktion. Hier könnt Ihr dann beispielsweise die 139,99 Euro teure Amazon Fire TV Soundbar* anschließen. Für Gamer sind zudem VRR und ALLM mit an Bord. Eure Apps, wie Netflix oder Disney+, bezieht Ihr über das Fire OS.Habt Ihr bereits einen Amazon Fire TV Stick im Einsatz, dürfte Euch die Oberfläche jedoch recht bekannt vorkommen.

Darum lohnt sich das Angebot für den Smart TV

Sicherlich habt Ihr es bereits vermutet, allerdings werden die Fernseher nur bei Amazon verkauft. Dementsprechend gibt das Online-Versandhaus auch hier den Preis vor. Ein Blick auf den idealo-Preisvergleich verrät uns zudem, dass es die Smart-TVs im vergangenen Jahr nicht günstiger gab. Allerdings hatte Amazon zum ersten Prime Day 2023 eine besondere Aktion, in der die 55-Zoll-Version für wenige Stunden zum Preis von 189 Euro erhältlich war.

Seit dem gab es jedoch kein vergleichbares Angebot mehr und so kosteten die Fernseher in allen Bild-Varianten mindestens 100 Euro mehr. Dass Amazon die Fernseher jetzt so stark reduziert kann also zum einen den nahenden Prime Day als Grund haben, zum anderen aber auch ein Abverkauf der Geräte. Sicher ist nur, dass Ihr hier einen spannenden 4K-TV für weniger als 300 Euro bekommt. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn der Deal gilt nur bis zum 26. September.

Ebenfalls reduziert: Amazon Fire TV Omni QLED

Auch der Fire TV Omni ist mittlerweile im Angebot verfügbar. Die Geräte nutzen ein QLED-Panel und unterstützen zusätzlich Adaptive/Gaming. Insgesamt 80 Dimming-Zonen sorgen für einen verbesserten Kontrast und eine höhere Farbtiefe. Eine höhere Bildwiederholrate ist hier leider nicht an Bord, dafür hat Amazon die Lautsprecher noch einmal verbessert.

Preislich seid Ihr bei der kleinsten Variante mit 249,99 Euro dabei, während Ihr für den 65-Zoll-Klopper noch immer 599,99 Euro* hinlegt. Für alle Geräte gilt, dass es sie bisher nicht günstiger gab.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits einen Amazon Fire TV? Lasst uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren hören!