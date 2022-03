Für kurze Zeit gratis: Platz 1 der besten Wetter-Apps fürs iPhone

Real Weather App kostet normalerweise 4,99 €, kann aber aktuell kostenlos heruntergeladen werden

App zeigt aktuelles Wetter in Celsius und Fahrenheit in einer super.minimalistischen Benutzeroberfläche an.

App mit 4,4 Sternen bewertet und belegt aktuell Platz 1 der beliebtesten Wetter-Apps im Apple App Store.

Wie im Namen dieser App ausdrücklich klargestellt, zeigt Real Weather die Temperatur in Echtzeit an. That's it! Extrem simpel und mit einer charmanten Optik hält die App, was sie verspricht. Dabei ermöglicht sie nicht viel mehr als einen simplen Blick aufs aktuelle Wetter.

Lohnt sich der Download der simplen Wetter-App wirklich?

Zunächst einmal handelt es sich nicht um eine App, die viele Optionen und Vorhersagen zum Wetter bietet. Die einzigen Optionen sind die Anzeige der Echtzeit-Temperatur und die Vorhersage für die nächsten paar Stunden. Außerdem könnt mit einer einfachen Berührung des Bildschirms schnell zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umschalten.

Und genau das ist das Konzept der Real Weather App: einen schnellen Überblick über das Wetter draußen in Echtzeit zu bieten. Und das in einem minimalistischen, handgezeichneten Design. Wenn Ihr also auf der Suche nach fortschrittlicheren Wettervorhersageoptionen seid, schaut Euch unsere Liste der besten Wetter-Apps für iPhones und Android-Handys an.

Einfach, minimalistisch und witzig: das ist die Real Weather App / © NextPit

Im Apple Store kritisieren einige ältere Kommentare die Genauigkeit der App bei der Anzeige der aktuellen Temperatur. Ich benutze den Dienst jedoch seit 24 Stunden und er hat bisher immer mit der Standard-Wetter-App von iOS übereingestimmt. Außerdem habe ich festgestellt, dass die App ihre Position im Store-Ranking häufig ändert. Gestern war auf Platz 4 in der Kategorie Wetter, heute auf Platz 1. Wundert Euch also nicht, wenn sich diese Position schon wieder geändert.

Ein ziemlich großer Kritikpunkt für Menschen wie meinen Kollegen Ben: Nach der Installation steht Euch kein Widget bereit, mit dem Ihr Euch die simple Wetter-App direkt auf den Home-Screen legen könnt. Das ist schade, meinte er im Chat, und hätte dank der schönen Grafiken sicher klasse ausgesehen. Für mich persönlich ist das aber kein großer Kritikpunkt!

Ist der Download von Real Weather auch sicher?

Um herauszufinden, wie die Real Weather-App mit Euren Daten umgeht, müsst Ihr die Seite mit den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers Andrey Banshchikov aufrufen. Hier gibt es nichts, was auf einen Missbrauch hinweist. Im Gegenteil, es entspricht dem, was man von einer Wetter-App erwartet, wie die Verwendung Eures Standorts oder das Erlauben von Cookies und Nutzungsdaten zum Betrieb des Dienstes.

Was haltet Ihr von der "Real Weather"-App? Ist diese Art von App für Euch wichtig? Wenn Ihr weitere Inhalte zum Thema Wetter-Apps sehen wollt, teilt es mir bitte in den Kommentaren mit.