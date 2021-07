Android 13: Name geleakt – Kehrt Google zu den Nachspeisen zurück?

Offiziell kennzeichnet Google die Versionen seines Systems seit 2019 nur noch mit einer Nummer und hält nur intern an einer Buchstaben-Nomenklatur fest. Die Entwickler haben jedoch die Nachtische nicht vergessen, die Android lange ihre Namen geschenkt haben. Eine Änderung im Quellcode von Android 13, die in das AOSP-Projekt-Repository (Android Open Source Project) hochgeladen wurde, enthüllt den Namen der Süßigkeit hinter dem Buchstaben T:

Rename T to Tiramisu

PLATFORM_VERSION_CODENAME is being updated from T to Tiramisu.