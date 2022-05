App Store & Google Play: Verschwinden bald 1,5 Millionen Apps?

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Firma Pixalate heißt es, dass mehr als 1,5 Millionen Apps im Google Play Store und im Apple AppStore seit zwei oder mehr Jahren nicht mehr aktualisiert wurden. Dies könnte in naher Zukunft schwerwiegende Folgen für sie haben.

Apple dürfte in Kürze zahlreiche Apps einstellen.

Im Google Play Store werden Apps, die älter als 2 Jahre sind, aus der Suchfunktion verschwinden.

Nur 28 % der Apps im App Store und im Google Play Store wurden kürzlich aktualisiert.

Das große Aufräumen steht bei Apple kurz bevor

Laut dem Bericht von Pixalate soll es im Apple AppStore rund 650.000 Apps geben, die seit mehr als 2 Jahren nicht mehr aktualisiert wurden. Dass Apple diese Apps noch nicht gelöscht hat, liegt wahrscheinlich daran, dass sie die persönlichen Daten der Nutzer:innen nicht bedrohen und auf den neuen Geräten und iOS immer noch funktionstüchtig sind. Die letzte Massenlöschung aus dem App Store fand im Jahr 2016 statt, als sich über 150.000 Apps verabschiedeten!

Im April dieses Jahres empörten sich mehrere Entwickler auf Twitter über eine E-Mail, die das Unternehmen aus Cupertino verschickt hatte. In der E-Mail mit dem Titel "Hinweis zur Verbesserung der App" wurde ohne nähere Angaben angekündigt, dass das Unternehmen Apps aus dem AppStore entfernen würde, die "seit langem nicht mehr aktualisiert" worden waren.

Statistik der eingestellten Apps im Jahr 2022 / © Pixalate

Maximal zwei Jahre Aufschub im Play Store

Die Politik von Google ist klarer: Wenn eine App zwei Jahre lang nicht aktualisiert wurde, wird sie nicht mehr in den Suchergebnissen des Play Stores angezeigt. Android-Nutzer:innen können ihre alten Apps jedoch auch anderswo finden und sie aus alternativen Stores herunterladen.

Der Pixalate-Bericht zeigt außerdem, dass nur 28 % der Apps im AppStore und im Google Play Store in den letzten sechs Monaten aktualisiert wurden. Dazu gehören auch die am häufigsten heruntergeladenen Apps. 84 % der Apps mit mehr als 100 Millionen Downloads wurden in den letzten sechs Monaten aktualisiert.

Das Risiko, dass Eure Lieblingsanwendung von einem Tag auf den anderen gelöscht wird, ist also relativ gering. Habt Ihr auch Relikte aus dem Play Store oder dem AppStore auf Ihrem Handy, die Ihr vielleicht nicht mehr braucht?