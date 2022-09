Apple: Erstes OLED-iPad nächstes Jahr mit bahnbrechender Technologie?

Next Pit TV

The Elec berichtet, dass das erste OLED-iPad (Pro) von Apple mit einem Hybrid-OLED-Panel ausgestattet sein wird. Es wäre also eine andere Lösung als die, die in den meisten Android-Smartphones und -Tablets zu finden ist. Die Technologie soll flexible und starre Panel-Technologien kombinieren, um das Problem der Verformung zu vermeiden, das bei größeren Geräten mit mehr als 10-Zoll-Bildschirmen häufig auftritt.

Display-Verzerrungen treten auch bei kleineren Formfaktoren wie dem iPhone 13 Pro oder dem kürzlich vorgestellten Sony Xperia 5 IV mit einem flexiblen OLED-Display auf. Allerdings sind die Unregelmäßigkeiten sehr klein und fallen im Vergleich zu Tablets kaum auf. Dasselbe Medium wies übrigens auch auf die Verwendung eines effizienteren Double-Stack-OLED-Displays bei zukünftigen iPad Pro und MacBook hin.

Wann kommt das erste OLED-iPad?

Die Wahrscheinlichkeit, dass auf Apples kommendem Event das OLED iPad oder MacBook Pro vorgestellt wird, geht gegen Null. Die Technologie befindet sich schließlich noch in der Entwicklung. Möglich, dass es nächstes Jahr bereits soweit ist. Aber da haben die Hersteller dieser Displays, namentlich Samsung, LG und BOE, auch noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.

Würdet Ihr ein iPad oder MacBook mit OLED-Display der LCD-Variante vorziehen? Schreibt es uns in die Kommentare.