Apple iPhone 13 mit Allnet-Tarif für 40 Euro monatlich!

Machen wir uns nichts vor, geht es um die Beliebtheit und Wertstabilität eines Smartphones, dann kommen zuerst die Apple iPhones und dann lange Zeit nichts. Insofern dürfte für manch einen der heutige nextpit-Deal mit dem Apple iPhone 13 und einem Allnet-XL-Tarif von Blau.de ein willkommenes Angebot darstellen. Ob knapp 40 Euro monatlich der ultimative Schnapper sind, prüfen wir in unserem nextpit-Deal-Check exklusiv für Euch!

Apple iPhone 13 plus Blau Allnet XL für 39,99 Euro monatlich

Das Apple iPhone 13 ist wohl so etwas wie ein "No Brainer". Und ich meine damit ganz bewusst auch im Jahre 2023, wo das iPhone fast schon zwei Jahre auf dem Buckel hat. Gegenüber dem aktuellen Modell, dem Apple iPhone 14 (Test) hat sich nur sehr wenig geändert. Es gibt ein 6,1 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.532 x 1.170 px und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Die "120 Hz Pro Motion" hat das "Super Retina XDR OLED-"Display des iPhone 14 aber auch nicht bekommen.

Ein Blick kann nicht schaden: Das Apple iPhone 13 im Test

Obwohl er etwas weniger leistungsfähig ist, bleibt der A15 Bionic Chip im iPhone 13 auch im Jahr 2023 noch sehr wettbewerbsfähig. / © nextpit

Der A15 Bionic ist mit seinem 4 GB RAM und mindestens 128 GB internen Speicher auch für manch grafisch aufwendiges Game zu haben. Die beiden 12-MP-Kameras machen Apple-typisch überragende Fotos – egal welches Licht oder Temperatur – danke Tim und Dank an die "Computational Photography".

Lohnt das Apple iPhone 13 bei Blau.de oder nicht?

Jetzt die Gretchenfrage: Lohnt sich das Tarifangebot für das Apple iPhone 13 – oder eher nicht? Hier vorab die puren Tarif-Fakten auf einen Blick:

Apple-Deal von Blau.de auf einen Blick Eigenschaft Apple-Deal Tarif Blau.de Allnet XL (im Netz von o2) Datenvolumen 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 49,00 Euro Versandkosten 4,99 Euro Anschlussgebühr 0,00 Euro Gesamtkosten 1.013,75 Euro Reguläre Gerätekosten (Quelle: Idealo) Apple iPhone 13 – 729,96 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 11,82 Euro Zum Angebot*

Puzzeln wir das Angebot mal auseinander: Ihr bezahlt für den Blau.de-Tarif über zwei Jahre hinweg inklusive Gerätekosten und Versand insgesamt 1.013,75 Euro. Ziehen wir die aktuellen Kosten (Idealo) für ein Apple iPhone 13 von 729,96 Euro ab, bleiben am Ende 283,79 Euro übrig. Das auf die 24 Monate umgeschlagen, macht effektiv eine monatliche Belastung von 11,82 Euro.

Der Blau Allnet Max ist am Ende die bessere Wahl

Nun gibt es bei Blau.de den Allnet XL nicht so ohne Weiteres einzeln zu buchen. Der nächstbeste Tarif ist der Blau Allnet Max, der aktuell anstelle 14 GB sogar 16 GB für monatliche 8,99 Euro (ohne Anschlussgebühren) 24 Monate lang kostet. Dieser kostet Euch also gemeinsam mit den 729,96 Euro für das Apple iPhone 13 monatlich 39,41 Euro.

Solltet Ihr also die knapp 730 Euro für das iPhone von 2021 ad hoc zur Verfügung haben, spart ihr monatlich 50 Cent, die einmaligen Kosten von knapp 50 Euro und bekommt monatlich zusätzliche 6 GB Datenvolumen dazu. Klingt für mich nach dem besseren Deal. Aber manch einer möchte sein iPhone lieber monatlich abzahlen – Eure Entscheidung!

Ein abschließender Hinweis sei mir noch gewährt: Zwar gibt es eine Allnet-Flat in alle deutschen Handy- und Festnetze – beim mobilen Surfen gibt es aber kein 5G, wie bei O2 direkt (bis zu 300 MBit/s), sondern maximale 50 MBit/s.

Was sagt Ihr zu unserem heutigen Deal-Angebot? Ist da was für Euch dabei oder wonach haltet Ihr aktuell Ausschau.