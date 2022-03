iPhone 14: Strategiewechsel bei Apple – A16 nur für Pro-Modelle?

Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo kommt es zu einem Umschwung bei Apple. Der Unterschied zwischen der Standardversion und der Pro-Edition des iPhones könnte in Zukunft noch größer ausfallen. So könnte sich der Chipsatz der Varianten bald ebenfalls unterscheiden.

In einem Tweet spricht Kuo davon, dass das iPhone 14 Pro und das Pro Max den neuen A16-Prozessor erhalten. Die etwas schwächeren Varianten – das iPhone 14 und das iPhone 14 Max – sollen weiterhin das A15-SoC nutzen. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wachsen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen stark an. Außerdem stünde die Frage im Raum, inwiefern das iPhone 14 ein tatsächliches Upgrade zum iPhone 13 bietet.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX