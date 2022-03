Umfrage der Woche: Wie hat Euch das Apple-Event gefallen?

In Anbetracht der Tatsache, dass das neue Mac Studio bereits bis Mai dieses Jahres ausverkauft ist, könnte man sagen, dass Apples Frühjahrsevent ein Erfolg war. Die Kritik am neuen iPhone SE lässt jedoch gewisse Zweifel aufkommen. Welche der Ankündigungen haben Euch am meisten begeistert – und was habt Ihr bei Apples Frühjahrs-Event 2022 schmerzlich vermisst?

Begeisterte Euch die Frühjahrsveranstaltung von Apple?

Mir persönlich sind bei der Präsentation von Apple zwei Dinge aufgefallen: Der neue Mac Studio und das Studio Display. Der Grund dafür ist, dass beide Geräte aufs Content-Produzieren und aufs Programmieren ausgerichtet sind. Außerdem bringt der neue PC das verbesserte SoC von Apple mit, den M1 Ultra.

Und trotz aller Kritik am iPhone SE (2022): Apple hat das Gerät endlich mit einem 5G-Modem ausgestattet. Angesichts der Tatsache, dass der Nachfolger wohl erst 2024 kommt, bin ich froh, dass Apples günstigste Telefonserie dieses Feature mitbringt.

Aber genug von meinen Eindrücken, denn wir wollen ja eigentlich Eure Meinung. Welche der Ankündigungen bei der Peek-Performance-Veranstaltung hat Euch am besten gefallen?

Was war die spannendste Ankündigung bei Apples Spring-Event? iPhone SE 2022

iPad Air 2022

Mac Studio

Studio Display

Neuer Content für Apple TV+

Neue Farben fürs iPhone 13

M1 Ultra SoC

Sonstiges (gern in den Kommentaren nennen) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Was hat auf der diesjährigen Frühjahrsveranstaltung von Apple gefehlt?

Während der Veranstaltung war nichts über neue Software-Funktionen zu hören, auch wenn iOS 15.4 in der Beta-Phase ist. Dies ist jedoch keine wirkliche Überraschung. Denn wir erwarten, dass wir auf der Entwicklerkonferenz von Apple – der WWDC 2022 – alles geliefert bekommen, was zur neuen Software zu wissen ist. Immerhin lässt das Unternehmen nicht unerwähnt, dass iOS 15.4, iPadOS 15.4 und macOS Monterey 12.3 in den kommenden Wochen aktualisiert werden.

Und für diejenigen, die tatsächlich auf die Ankündigung eines neuen iPod Touch im Jahr 2022 gewartet haben (Grüße gehen raus an Rubens): Seit dem letzten Update im Jahr 2019 wurden die Fan-Herzen nicht erhört und auch die Vorstellung eines neuen 27"-iMacs gab es nicht beim Spring-Event. Ganz zu schweigen vom Elefanten im Raum namens Apple Glass, Apples sehnlichst herbeigesehnte smarte Brille.

Deshalb möchten wir auch Eure Meinung dazu hören: Was hattet Ihr Euch insgesamt für eine Ankündigung beim Apple-Event erhofft?

Was hättet Ihr sonst noch gerne beim Spring-Event gesehen? iOS 15.4 Sneak Peek

M2 Apple Silicon

einen brandneuen iMac 27"

Apple Glass

Apple Silicon MacPro

neue AirPods

aktualisierte HomePods

iPod Touch

iCar (ja, zu früh, ich weiß)

Sonstiges (bitte in den Kommentaren nennen) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Nehmt an unserer Umfrage der Woche teil und teilt Eure Meinung zu den jüngsten Ankündigungen von Apple mit unserer Community. Wie üblich werden wir am Montag die Ergebnisse der Umfrage über alle drei NextPit-Domains hinweg analysieren und die verschiedenen Perspektiven unserer Community zu diesem Thema veröffentlichen. Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende!