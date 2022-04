Apple könnten bald die iPhones ausgehen – kauft besser gleich zwei

Bahnt sich eine iPhone-Knappheit an? Die von der chinesischen Regierung verhängten Corona-Lockdowns werden voraussichtlich eine neue Runde von Lieferproblemen in der Tech-Industrie auslösen. Jetzt arbeiten drei wichtige Apple-Zulieferer entweder nach Sonderregeln oder haben die Produktion eingestellt.

Die Apple-Zulieferer arbeiten komplett abgeschottet oder haben die Produktion ganz eingestellt.

Pegatron ist für etwa 20-30 % der gesamten iPhone-Produktion verantwortlich – und hat die Produktion eingestellt.

Andere namhafte Technologiehersteller stehen aufgrund der Covid-Beschränkungen in China vor ähnlichen Problemen.

iPhones und andere Apple-Produkte könnten in den nächsten Monaten teilweise ausverkauft sein. Der Grund? Große Zuliefererbetriebe mussten ihre Produktionslinien in China in Übereinstimmung mit den lokalen Covid-Beschränkungen schließen. Dies hat nach Schätzungen von Analysten bereits die Produktion von drei Millionen iPhones beeinträchtigt.

Das größte Apple-Zulieferer, das taiwanesische Unternehmen Pegatron, hat die Produktion in seinen beiden Fabriken in China in den Gebieten Shanghai und Kunshan eingestellt. Es wird erwartet, dass sich dies auf Apple auswirken wird, da der Gigant aus Cupertino bei etwa 20 bis 30 % der iPhone-Produktion von Pegatron abhängt.

Dieselbe Quelle, Nikkei Asia, erwähnt auch, dass diese Werke die einzigen iPhone-Montageeinheiten des Unternehmens sind. Ihr könnt also davon asugehen, dass bis zu 30 % der gesamten iPhone-Produktion auf Eis liegen. Darüber hinaus hat auch Compal Electronics, das iPads und Notebooks herstellt, die Produktion in Kunshan eingestellt.

Die Auswirkungen der jüngsten Beschränkungen werden in der gesamten Branche zu spüren sein. Andere Elektronikhersteller müssen ähnliche Produktionspausen einlegen. Foxconn, Quanta, BizLink und weitere, die Unternehmen wie Tesla, Dell, HP und Apple beliefern, kämpfen um die Aufrechterhaltung ihrer Produktion, indem sie entweder ihre Fertigung einstellen oder nach einem strengen Abschottungsprotokoll arbeiten.

Dieses Protokoll gewährleistet die Aufrechterhaltung der Produktion, indem das gesamte erforderliche Personal vor Ort arbeitet und lebt, während die Produktionslinie größtenteils aus dem vorhandenen Bestand versorgt wird.

Setzen sich die Probleme mit den Lieferketten im Jahr 2022 fort? Ja.

Nein.

Insgesamt sind über 161 taiwanesische Unternehmen in den Gebieten Kunshan und Shanghai betroffen. Dies wird sich auf die bereits angespannte Lieferkette der Elektronikindustrie auswirken, die seit Beginn der Pandemie unter Engpässen bei Chips und Komponenten leidet.

Aber was denkt Ihr? Macht Ihr Euch Sorgen um die Elektronik-Lieferkette? Habt Ihr schon iPhones auf Vorrat bestellt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.