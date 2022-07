Apple Prime-Day-Angebot: iPhone 12 mini zum aktuellen Bestpreis

Es ist der 12. Juli im Jahr 2022 und der Prime Day hat offiziell begonnen. Dabei sind bereits die ersten Top-Angebote im Portfolio des Versandriesen aufgetaucht. Natürlich findet Ihr hier auch verschiedene Apple-Deals. So könnt Ihr unter anderem das Apple iPhone 12 mini zum aktuellen Bestpreis kaufen. Ob sich das Angebot lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Habt Ihr mit dem Kauf eines neuen iPhones bis zum Prime Day 2022 gewartet? Dann schaut Euch einmal das iPhone 12 mini an, das Ihr zum Schnäppchentag zum Bestpreis kauft. Das erste mini-Modell der legendären Smartphone-Serie glänzt mit einem vergleichsweise kleinen Bildschirm auf den Markt und eignet sich perfekt für Menschen mit kleineren Händen. Leistungstechnisch kann es mit seinen großen Brüdern aber mithalten.

Normalerweise kostet Euch das Smartphone rund 560 Euro. Dadurch spart Ihr aktuell rund 13 Euro beim Kauf des iPhone 12 mini. Obwohl es das Handy in der Vergangenheit bereits günstiger gab, könnt Ihr es aktuell nirgends günstiger kaufen. Dadurch lohnt sich der Kauf definitiv, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem iPhone seid. Seid Ihr Euch noch nicht sicher, ob Euch das Smartphone wirklich zusagt, schaut doch einmal in unserem Test zum iPhone 12 mini vorbei.

Lohnt sich der Kauf des iPhone 12 mini?

Beim iPhone 12 mini fällt eine Sache direkt ins Auge – die unglaublich kompakte Größe. Als eines der kleinsten iPhones liegt es mit seinem 5,4 Zoll großen Display sehr gut in der Hand und nimmt nicht unnötig viel Platz weg. Die nötige Power leistet der A14 Bionic Chip mit einer Speicherkonfiguration von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Auch das wirklich gut durchdachte Kamerasystem sorgt für viel Spaß.

Den großen Kompromiss, den Ihr beim iPhone 12 mini eingehen müsst, ist die geringe Akkukapazität. Denn die Batterie fasst nur 2.227 mAh und lässt sich darüber hinaus mit gerade einmal 12 Watt aufladen. Außerdem sind 64 GB Speicher im Jahr 2022 definitiv nicht mehr in der Oberklasse anzusiedeln. Macht Euch das allerdings nichts aus, könnt Ihr hier getrost zuschlagen!

Habt Ihr Euch für das iPhone entschieden? Dann findet Ihr auf NextPit zahlreiche Übersichtsartikel zu den beliebtesten Mobilfunkanbietern in Deutschland. Tippt oder klickt also einfach eine der folgenden Übersichten an und sucht Euch einen neuen Vertrag aus. Worauf Ihr dabei achten müsst, erfahrt Ihr in unserem Handyvertrags-Guide.

Braucht Ihr weitere Hilfe bei der Suche nach einem neuen Handyvertrag oder einem passenden Smartphone? Dann schreibt uns Eure Fragen in die Kommentare! Auch wenn wir am Prime Day mit der Dealsuche beschäftigt sind, freuen wir uns über jeden Kommentar.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das iPhone 12 mini interessant für Euch? Lasst es uns wissen!