Sicherheitslücke bei Apple: Homekit kann iPhone lahmlegen

Mit dem Homekit von Apple lässt sich vieles problemlos steuern. Allerdings wurde nun eine Sicherheitslücke veröffentlicht, die vor allem Geräte betrifft, die mit iOS 14.7 oder höher funktionieren. Spiniolas fand heraus, dass Gerätenamen mit einer langen Zeichenfolge einen Fehler verursachen, der die Geräte unbenutzbar macht. Seine Tests haben gezeigt, dass bei einer Folge von circa 500.000 Zeichen Geräte lahmgelegt werden, die diese aus der Homekit-API laden. Dann hilft auch kein Neustart der Geräte mehr, sondern die Geräte müssen komplett zurückgesetzt werden, was den Verlust von persönlichen Daten zur Folge hat.

Mit iOS 15.0 wurde zwar eine Limitierung der Zeichenfolge eingeführt, allerdings scheinen nun auch Geräte betroffen zu sein, die mit iOS 15.2 laufen. Wenn also ein Gerät mit einem älteren Betriebssystem die lange Zeichenfolge in die Homekit-API lädt, dann kann es durchaus vorkommen, dass die neueren Geräte diese Zeichenfolge laden und anschließend nicht mehr funktionieren.

All iOS versions released from iOS 14.7 have been tested, and the vulnerability exists on all versions. Devices used during testing include an iPhone 7 (iOS 15.2-14.7), an iPad 6 (iOS 15.0 beta and iOS 14.7), and an iPhone XS (iOS 14.7.1 & 14.7). While untested, it is likely that the bug exists on all versions of iOS 14. Quelle: Trevor Spiniolas