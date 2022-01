Kostenlos statt 0,59 €: Die grauen Zellen im neuen Jahr fördern

Als heutige App des Tages haben wir ein Logikspiel für Euch herausgesucht. Kennt Ihr noch das Spiel , in dem man kleine Rechtecke in einen Holzkasten legen musste, um das logische Denken als Kleinkind zu fördern? Zugegeben, das ist eine weitaus simplere Variante als Scalak, einem Logikspiel von Hamster on Coke, dass heute im Google Play Store und im Apple App-Store gratis zu haben ist. Wir zeigen Euch, was es mit dem Game auf sich hat!

Scalak gibt es momentan kostenlos im Google Play Store und im App-Store von Apple, statt den normalen 0,59 Euro.

Das Spiel hat 4,8 Sterne im Google Play Store und über 8000 positive Rezensionen.

Im Apple App Store sind es ebenfalls 4,8 Sterne bei 644 Bewertungen.

Keine In-App-Käufe oder extra Berechtigungen.

Das Quadrat kommt in die quadratische Form; der Kreis in die kreisförmige Aussparung. Klingt erstmal simpel – in Scalak ist es das aber nicht unbedingt. Eure Aufgabe besteht darin, Formen in entsprechende Aussparungen zu platzieren, dass sich die Rechtecke vollständig füllen. Hat man das 3-D-Puzzle gelöst, geht es direkt zum nächsten Rätsel. Das Spiel macht so viel Spaß, dass ich mich nur schwer davon lossagen konnte, andernfalls würde ich wohl selbst während dem Schreiben dieser News noch weiter versuchen, die Puzzle zu lösen.

Lohnt sich der Download von Scalak?

Spiele dieser Art gibt es tatsächlich sehr viele in den App-Stores. Allerdings muss ich zugeben, dass ich selten so viel Spaß an einem Logikspiel hatte, wie bei Scalak. Zu Beginn gibt es erstmal keine Erklärung, was aber nicht weiter schlimm ist, denn die Aufgabe besteht darin, per Drag & Drop kleine Quadrate zu füllen. Ihr beginnt mit sehr einfachen Aufgaben, die tatsächlich stark an das Formenspiel aus dem Kindergarten erinnern. Aber keine Sorge, der Schwierigkeitsgrad steigt rapide an, nachdem man die ersten fünf bis sechs Level gemeistert hat. Dabei ändern sich die Formen und Aufgaben nach einigen Leveln immer wieder. Allerdings bekommt Ihr vorher eine Art "Tutorial" in dem Ihr lernt, was es mit den Neuerungen auf sich hat. Wobei gänzlich auf Text verzichtet wird – keine Sorge, das ist hier auch nicht nötig, dank der simplen Steuerung.

Die Level werden zunehmend schwerer und schwerer! / © NextPit

Mit logischem Denken und ein wenig Fantasie sind die verschiedenen Rätsel durchaus schaffbar. Leider ist das Spiel auf 90 Rätsel begrenzt, ihr könnt aber immer wieder zu bereits gelösten Levels zurück, indem Ihr auf den kleinen Punkt oben links tippt. Vor allem für Zwischendurch lohnt sich das Game allemal. Durch die steigende Schwierigkeit und Reiz des Gewinnens, solltet Ihr dabei aber aufpassen, nicht die Zeit zu vergessen – das geht bei Scalak sehr schnell.

Respektiert Scalak Eure Privatsphäre?

Ihr braucht für Scalak weder einen Account noch Internet. Die Datenschutzerklärung in beiden App-Stores ist leider nicht sehr ausführlich. Dort wird zwar versprochen, dass keine Daten gesammelt werden, allerdings handelt es sich dabei um ein anderes Spiel des Entwicklers. Allerdings zeigt ein Check auf Exodus, dass von der App keine Gefahr ausgeht. Lediglich ein Tracker und eine Berechtigung werden benötigt und beide sind harmlos.

In-App-Käufe oder Werbung entfallen sowohl bei Google Play, als auch bei der Apple-Version des Spiels. Da es sich um ein etwas älteres Spiel handelt, gab es leider seit 2019 keine Updates mehr, allerdings sind mir persönlich bisher keine Fehler oder ähnliches aufgefallen.

Zusammenfassend kann ich Euch das Spiel nur ans Herz legen. Es macht wirklich Spaß und weist keine Gefahr auf. Vor allem als kleiner Zeitvertreib während der Mittagspause macht das Logikspiel wirklich Spaß und fordert in dem ein oder anderen Level wirklich das Aktivieren der grauen Zellen.

Was denkt ihr von Scalak? Seid Ihr ein Fan von Logikspielen oder findet Ihr Action-Games dann doch besser? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!