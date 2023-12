Apple stellt den Verkauf der Watch Ultra 2 und der Apple Watch 9 in den USA ein

Cupertino hat beschlossen, den Verkauf seiner Apple Watch 9 und Watch Ultra 2 in den USA ab dem 24. Dezember 2023 um 15:00 Uhr Eastern Time (ET) einzustellen. Diese Entscheidung geht auf eine Entscheidung der Internationalen Handelskommission zurück. Bei der Entscheidung geht es um eine Meinungsverschiedenheit zwischen Apple und Masimo , einem Unternehmen für medizinische Geräte. Das Unternehmen behauptet die Patentrechte an der Art und Weise zu besitzen, wie Apples Smartwatches den Sauerstoffgehalt im Blut messen.

Apple stellt den Verkauf der Watch 9 und Watch Ultra 2 ein

Apple hat gegenüber 9to5Mac erklärt, dass das Unternehmen einem Importverbot der ITC folgt. Der Grund dafür ist, dass Apple einen Pulsoximeter-Sensor von Masimo kopiert hat. Dieser Sensor ist seit der Series 6 in allen Apple-Uhren verbaut. Dennoch betrifft das Verbot nur die neue Series 9 und die Watch Ultra 2, die im September auf den Markt kam. Die preiswertere Apple Watch SE 2 und die älteren SE-Modelle verfügen nicht über diesen Sensor.

Das Verbot gilt bislang nur in den USA. Die Apple Watch 9 und die Ultra 2 werden also weiterhin in anderen Ländern verkauft. In den USA könnt Ihr diese Uhren noch bis zum 24. Dezember 2023 in den Apple Stores kaufen. Andere Läden wie Amazon und Best Buy werden sie weiterhin verkaufen, bis der Vorrat erschöpft ist.

Apples Watch Ultra 2 hat die gleichen biometrischen Sensoren wie die Apple Watch 9. / © nextpit

Affiliate Angebot Apple Watch Series 9

Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat die Möglichkeit, bis zum 25. Dezember ein Veto gegen die Entscheidung der ITC einzulegen, bestimmte Apple Watches zu verbieten. Das ist vergleichbar mit dem, was der frühere Präsident Barack Obama mit dem Verbot des iPhone 4 und des iPad-Tablets gemacht hat. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass Präsident Biden in diesem Fall eingreifen wird, vor allem, nachdem seine Regierung in einem anderen Fall, in dem es um ein EKG-Patent zwischen Apple und AliveCor ging, eine Entscheidung aufrechterhalten hat.

Apple plant, gegen die Entscheidung der ITC, den Verkauf seiner neuesten Smartwatches zu blockieren, Berufung einzulegen. IApples Sprecherin, Nikki Rothberg, sagte, dass das Unternehmen alles tun wird, um die Apple Watch 9 und die Watch Ultra 2 schnell wieder auf den US-Markt zu bringen, falls das Verbot bestehen bleibt.

Eine andere Möglichkeit für die Rückkehr dieser Modelle ist, dass Apple und Masimo ihren Patentstreit beilegen. Allerdings scheint eine Lösung im Moment nicht in greifbarer Nähe zu sein.

Anfang 2020 beschuldigte Masimo Apple, seine Pulsoximeter-Sensortechnologie zu kopieren und wichtige Mitarbeiter abzuwerben. Die erste Entscheidung der ITC kam im Januar 2023, gefolgt von einer Anordnung im Oktober, den Verkauf von Apples Uhren zu verbieten.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 9

Was ist Eure Meinung zu diesem Fall? Haltet Ihr die Entscheidung der ITC für angemessen? Wir freuen uns auf Eure Antworten in den Kommentaren.