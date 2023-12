Samsung Galaxy S24 Ultra: Kamera auf "Google Pixel 8"-Niveau

Samsungs Flaggschiff-Kamera-Smartphones gehören seit jeher zu den besten in der Branche, aber im Vergleich zu Googles Pixels-Phones setzt Samsung auf eine Softwareverarbeitung, die zu übermäßig lebendigen Bildern und Videos führt. Ein Ergebnis, das manch ausgewählte Nutzer:innen bevorzugt. Gerüchten zufolge will das Unternehmen die Bildverarbeitung seiner Geräte ab dem Samsung Galaxy S24 Ultra ändern, um einen natürlicheren Look zu erzielen.

Größere "Software"-Änderungen an der Kamera des Samsung Galaxy S24 Ultra

Laut dem Tippgeber Sondesix überarbeitet Samsung den Software-Algorithmus der Kameras des Galaxy S24 Ultra. Zusammen mit dem neuen ISP (Image Signal Processor) des Snapdragon 8 Gen 3 soll die neue Version im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra "realistischere" Aufnahmen liefern. Die Südkoreaner könnten damit die Vorliebe aus Mountain View für natürlichere Bilder bei dem Google Pixel 8 (Test) folgen.

Samsung ist auch dafür bekannt, Aufnahmen seiner Smartphones der S-Klasse unnatürlich zu schärfen, vor allem solche, die die Zoom-Optik nutzen. Beim Galaxy S24 Ultra wurde erwähnt, dass die Dynamik "mit Bedacht" verbessert werden soll.

Angeblich echte Fotos des Samsung Galaxy S24 Ultra / © X/u/DavidMa05368498

In einem weiteren Leak behauptete der Nutzer Ahmed Qwaider, dass Samsung die Standardauflösung des Primärsensors des Galaxy S24 Ultra auf 24 MP ändern oder von den 12 MP des Galaxy S23 Ultra verdoppeln wird. Diese Entscheidung wird verglichen mit Aufnahmen mit höherer Auflösung zu mehr Details führen, ohne viel Speicherplatz zu verbrauchen.

Dem meist sehr gut informierten Tippgeber Ice Universe zufolge wird die Vierfach-Kamera-Konfiguration des Galaxy S24 Ultra eine aktualisierte 200-MP-Hauptkamera, eine neue 50-MP-Kamera mit 5-fachem Zoom, die die Periskop-Kamera ersetzt, eine bekannte 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einen 3-fachen Telefoto-Sensor umfassen.

Optimiertes Titan-Finish beim Samsung Galaxy S24 Ultra

Der Leaker teilte frühes Feedback über die neue Titanausführung des Samsung Galaxy S24 Ultra und erklärte, dass der graue Titanrahmen des Smartphones vergleichsweise besser sei als die natürliche Titanvariante des Apple iPhone 15 Pro (Test). Das könnte einen Hinweis darauf sein, wie das endgültige Finish aussehen wird. Weiterhin sollen die Ergonomie und das Handling des Galaxy S24 Ultra trotz der kantigen Form besser sein.

Gleichzeitig hat der Leaker die wichtigsten KI-Funktionen, die mit dem Galaxy S24 Ultra und dem Galaxy S24 eingeführt werden sollen, verdoppelt. Nach den bisherigen Gerüchten werden einige neue Softwarefunktionen von einer Galaxy AI angetrieben und umfassen u. a. generative und multimodale KI-Tools, die wie im Google Pixel 9 zur Erstellung von Bildern und Texten dienen.

Zuverlässigen Quellen zufolge werden das Galaxy S24 Ultra und das Galaxy S24, samt Galaxy S24+ am 17. Januar auf dem Unpacked-Event in San Jose in den USA angekündigt. Die Vorbestellungen sollen direkt nach der Veranstaltung erfolgen, während die Auslieferung der Smartphones am 26. Januar 2024 beginnt.

Glaubt Ihr, dass das Samsung Galaxy S24 Ultra mit diesen Funktionen und Spezifikationen ein ernsthaftes Upgrade ist? Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare.