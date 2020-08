Apple Watch Series 6: Neuer Akku könnte Laufzeit verlängern

Twitter-Nutzer Abhishek Yadav hatte am vergangenen Wochenende eine Reihe von Details zu einem Akku veröffentlicht, der möglicherweise für die Apple Watch Series 6 gedacht ist. Alternativ könnte der Akku aber auch fürs Ladecase der AirPods gemacht sein.

Das Bild und die technischen Daten zeigen die Zertifizierung vom „Korea Institute of Chemical Convergence Testing“. Diese Zertifizierung wurde bereits am 23. Juni 2020 für Apple ausgefertigt. Das Bauteil wurde des Weiteren in der Kategorie „Fitness“ aufgenommen, was ebenfalls auf AirPods oder Apple Watch hinweisen könnte.

Apple A2327 Having 303mAh Battery Appears On Korean Certification.

May Be Upcoming Apple Earpods Charging Case. pic.twitter.com/CnfMOwAGWH — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 1, 2020

Der im Zertifikat gezeigte Akku mit der Modellbezeichnung A2327 bietet 1,17 Wh mit einer Kapazität von 303,8 mAh. In der Apple Watch Series 5 kommt derzeit unter anderem ein Akku mit 296 mAh und 1,113 Wh zum Einsatz. Die beiden Varianten sehen sich äußerst ähnlich, wie der Teardown von iFixit zeigt.

Der Akku im Ladecase der aktuellen AirPods Pro sieht hingegen deutlich anders aus und besteht aus zwei Zellen. Der Energiespender des Ladecase der AirPods 2 besitzt ein anderes Kabel und bietet 398 mAh.

Apple Watch Series 6 ohne Force Touch: Mehr Platz im Inneren

Es ist möglich das Apple durch den potenziellen Wegfall von Force Touch in der Apple Watch Series 6 mehr Platz im Inneren der Smartwatch hat. Dieser könnte dann durch einen leicht gewachsenen Akku aufgefüllt werden und somit eine längere Laufzeit der Series 6 ermöglichen.

Beta-Tester von watchOS 7 haben bemerkt, das Apple sich vielerorts bereits von Force Touch für die Nutzung der Apple Watch verabschiedet hat. Ein ähnlicher Aufruf ging an die Entwickler, die stattdessen explizite Menüs für diese Funktionen integrieren sollen. Bislang waren einige Features hinter dem festen Drücken auf das Display versteckt und konnten so schnell übersehen werden.