Apple Watch Series 7 im Preissturz: 339 Euro für LTE-Variante!

Treibt Ihr gerne Sport oder wollt etwas für Eure Gesundheit tun, ist eine Smartwatch definitiv eine gute Lösung, um wirklich das beste aus Eurem Training herauszuholen. Mit der Apple Watch Series 7 hat der Hersteller aus Cupertino 2021 seine beliebte Smartwatch-Reihe fortgesetzt und eine echte Lifestyle-Uhr ins Leben gerufen. Nun könnt Ihr Euch die schlaue Uhr bei Sparhandy zum derzeitigen Bestpreis von 339 Euro sichern, indem Ihr im Bestellprozess den Code "SternSH10" eingebt.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 7 Gebt im Bestellprozess den Code "SternSH10" ein, um noch einmal 10 Euro zu sparen.

Kauft Ihr Euch eine Apple Watch, lohnt sich ein Vergleich der verschiedenen Modelle durchaus, da sich die Wearables häufig kaum unterscheiden. So nutzt die Apple Watch Series 7, im Gegensatz zum Vorjahresmodell, einen 20 Prozent größeren Display, was durch deutlich dünnere Ränder ermöglicht wird. Zusätzlich lädt die Smartwatch 33 Prozent schneller als der Vorgänger und ist IPX6-zertfiziert. Ansonsten haben Was sich sonst noch geändert hat und ob sich ein Umstieg lohnt, erfahrt Ihr im Test zur Apple Watch Series 7 von meinem Kollegen Fabi.

Lohnt sich das Apple-Watch-Angebot von Sparhandy?

Preislich seid Ihr mit 339 Euro fast beim historischen Tiefstpreis von 333 Euro angelangt. Günstiger gibt es die Uhr nur wirklich sehr selten, wodurch das Angebot definitiv interessant ist. Schaut Ihr Euch die Produktseite von Sparhandy* genauer an, seht Ihr einen Preis von 349 Euro für die grüne Variante. Gebt Ihr im Bestellprozess nun den Code "SternSH10" ein, reduziert sich dieser Preis nocheinmal um 10 Euro.

Die Series 7 misst unter anderem verschiedene Körperfunktionen. / © NextPit

Achtet allerdings darauf, dass der Rabatt nur für die grüne Version gilt. Die schwarze Smartwatch kostet Euch noch einmal 100 Euro mehr. Allerdings handelt es sich hierbei die Cellular-Variante, in die Ihr auch eine SIM-Karte stecken könnt, um LTE zu nutzen. Das Display misst zudem 41 Millimeter und beim Armband handelt es sich um ein grünes Sportarmband. Seid Ihr also auf der Suche nach einer günstigen Apple Watch, könnt Ihr bei diesem Angebot getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Apple Watch Series 7 interessant für Euch oder greift Ihr direkt zur Apple Watch Ultra? Lasst es uns wissen!