Arlo Pro 5S vorgestellt: Intelligente Kamera, die auch ohne Wi-Fi funktioniert

Die Arlo Pro 5S (2K) Smart Kamera übernimmt die meisten Funktionen der vorherigen Generation. Sie ist wetterfest, kabellos und verfügt über die gleichen Aufnahmefunktionen. Sowohl die LED-Flutlicht- als auch die Sirenenalarmfunktion werden beibehalten, um Eindringlinge abzuschrecken. Eine der bemerkenswerten Neuerungen ist die Unterstützung von 2,4-GHz- und 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerken für zuverlässigere und schnellere Videoladezeiten.

Unveränderte Aufnahmefunktionen, aber bessere Akkulaufzeit

Die Arlo Pro 5S nimmt Videos in 2K-Qualität auf, was einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln entspricht. Gleichzeitig hat sie ein Sichtfeld von 160 Grad (diagonal), einen einzelnen Bewegungsmelder mit 130 Grad (horizontal) und einen 12-fachen Digitalzoom. Wie die meisten High-End-Sicherheitsgeräte verfügt die Pro 5S über eine Nachtsichtfunktion mit Vollfarbaufzeichnung.

Die Akkulaufzeit des neuen Arlo-Sicherheitsgeräts ist mit 8 Monaten länger als die des Vorgängermodells (6 Monate), bevor es aufgeladen werden muss. Außerdem funktioniert es mit einem Arlo-XL-Akkugehäuse und Solarladung. Laut Arlo funktioniert die Pro 5S ohne einen Smart Hub oder eine Basisstation. Außerdem ist die Kamera mit Smart Assistants wie Google Home und Amazons Alexa kompatibel.

Das neue Smart Home Sicherheitssystem von Arlo mit einem Haupt-Hub und Tastensensoren. / © Arlo

Preise der Arlo Pro 5 und das neue Arlo Home Security System

Die Pro 5S von Arlo ist die erste Kamera, die das neue Arlo Home Security System vollständig unterstützt. Das bringt einige Vorteile mit sich, wie zum Beispiel den unterbrechungsfreien Betrieb bei Strom- und Netzwerkausfällen. Letzteres beinhaltet einen zentralen Hub mit einem Ziffernblock für Notfallkontakte und eine Mobilfunkverbindung als optionalen Service. Es ist mit Sensoren ausgestattet, die Rauch, Temperatur, Ausrichtung und andere Umgebungsparameter erkennen.

Die Arlo Pro 5S kostet 249 US-Dollar und kann auf der Website des Unternehmens, vorab nur in den USA vorbestellt werden. Von einer Verfügbarkeit in Deutschland wird aber in Kürze ausgegangen. Das Arlo Home Security System mit einem zentralen Hub und zwei Tastaturen wird für 199 US-Dollar verkauft.