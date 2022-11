Samsung Galaxy Z Fold 5 vermutlich mit einem S-Pen-Slot

Das aktuelle Galaxy Z Fold 4 unterstützt den S Pen, aber die Nutzer haben nur die Möglichkeit, den Stylus in einer Schutzhülle zu verstauen. Ohne diese Schutzhülle müsst Ihr den Stift separat transportieren. Aus einem neuen Bericht geht nun hervor, dass Samsung das Galaxy Z Fold 5 mit einem eingebauten S-Pen-Slot ausstatten will, obwohl das keine leichte Aufgabe für das südkoreanische Unternehmen sein dürfte.

Next Pit TV

Laut "The Elec" hat Samsung seinen Hardware-Zulieferern mitgeteilt, dass das Unternehmen eine bessere S-Pen-Integration mit dem nächsten Galaxy Foldable einführen will. Dazu möchten die Südkoreaner einen speziellen Steckplatz integrieren – ähnlich wie beim Samsung Galaxy S22 Ultra. Wie das geschehen soll, ist angesichts des Platzmangels in den faltbaren Smartphones noch nicht bekannt.

Dünner und leichter sollen die Galaxy Z Foldables werden

Samsung soll neben dem S-Pen-Slot auch den Formfaktor des Galaxy Z Fold und Z Flip der nächsten Generation weiter verbessern, indem es die Dicke und das Gewicht des Duos reduziert. Außerdem könnte Samsung die Displayfalte bei beiden faltbaren Smartphones reduzieren.

Was die anderen Details des Galaxy Z Fold 5 angeht, ist es noch zu früh um etwas über die restlichen Funktionen des Geräts zu sagen. Schauen wir auf die vergangenen Releases, können wir davon ausgehen, dass sowohl das Samsung Galaxy Z Fold 5 als auch das Galaxy Z Flip 5 irgendwann im August nächsten Jahres auf den Markt kommt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip4 5G 128 GB/8GB RAM 6" 7 Zoll Akku 3700mAh Graphite Zur Geräte-Datenbank

Apple 'iPad Fold' Erscheinungsdatum

Auf der anderen Seite behauptet Samsung, dass es damit rechnet, dass Apple sein erstes faltbares Gerät im Jahr 2024 ankündigen könnte. Allerdings soll das erste faltbare Gerät von Apple eher die Form eines iPad als die eines iPhones haben, so ein bekannter Analyst. Weiter heißt es, das "Apple iFold" könnte im Jahr 2025 auf den Markt kommen.

Haltet Ihr einen S-Pen-Slot in einem Samsung Galaxy Z Fold 5 für ein wichtiges Verkaufsfeature? Lasst uns Eure Antworten im Kommentarbereich wissen.