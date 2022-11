So geht's: Internetseiten zwischen Handy und PC teilen!

Habt Ihr Euch schon einmal gewünscht, eine geöffnete Webseite schnell auf einem größeren Bildschirm zu sehen? Wolltet Ihr Euch aber die Mühe ersparen, die URL mühsam hin und her zu kopieren? Dann dürfte Euch eine einfache Funktion von Chrome helfen. Denn dadurch könnt Ihr eine Webseite ganz einfach von Eurem Smartphone auf Euren PC übertragen und umgekehrt. In unserer heutigen Kaffeepause erfahrt Ihr, wie Ihr das in ein paar schnellen Schritten machen könnt.