Android 13 für das Sony Xperia 1 IV und Xperia 5 IV angekündigt

Sony Xperia 5 IV und 1 IV erhalten ab sofort Android 13

Längst gehören Android-Smartphones nicht mehr zum Kerngeschäft des im Allgemeinen so erfolgreichen japanischen Elektronikkonzerns Sony. Die meisten deutschen Mobilfunkanbieter, haben das aktuelle Sony-Portfolio sogar aus dem Angebot entfernt. Stattdessen fokussiert sich der Konzern auf Kameras sowie deren CMOS-Bildsensoren, die Next-Gen-Konsole Playstation 5 als auch auf das Musik- und Filmgeschäft. Daher verwundert die Meldung des Herstellers auf der hauseigenen "Sony mobile"-Facebook-Seite, dass sie "das Android 13 Update mit den neuesten Features für Xperia 1 IV und 5 IV" eingeführt haben.

Leider lässt uns Sony noch komplett im Unklaren, wo genau das OTA-Update (Over-The-Air) begonnen hat. In der Regel werden derartige System-Updates – welche schnell mal über 1 GB groß sein können – in Wellen verteilt. Da ich aktuell das Sony Xperia 5 IV teste, wie Ihr bereits in meinem Review zu den Oppo Enco X2 In-Ear-Kopfhörern lesen konntet, habe ich mir selbstredend das Smartphone direkt geschnappt und hastig den Update-Button gedrückt. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon: nix passiert. "Your device already has the latest available system updates" heißt es da. Zumindest haben wir jetzt eine Gewissheit, dass es sich bei den beiden Android-Smartphones nur noch um wenige Tage handeln kann, bis Android 13 auf dem Device eintrifft.

Noch hat unser Sony Xperia 5 IV kein Update auf Android 13 erhalten. / © NextPit

Zu den wichtigsten neuen Funktionen des Betriebssystems, gehört unter anderem die ausgeweitete Anpassung der Homescreen-Darstellung. Das soll bei Android 13 sogar soweit gehen, das App-Symbole von Drittanbietern farblich dem "Material You"-Design anpassbar sind. Auch die Spracheinstellungen lassen sich dann individuell pro Anwendung justieren. Es gibt einige neue Widgets und auch in Sachen Audio fügte Google Bluetooth LE hinzu. Das neue Protokoll trägt maßgeblich zu geringeren Latenzen und einem effizienteren Stromverbrauch bei. Was Sony jedoch mit "den neuesten (vermutlich eigenen) Features" meint, ist bislang ebenfalls unbekannt. Eine Pressemitteilung wird mit Sicherheit in Kürze eintrudeln.

Wer von Euch hat sich denn dieses Jahr für den Kauf eines Sony-Smartphones entschieden? Könnte die schnelle Update-Politik für Euch nun ein Kaufargument sein?