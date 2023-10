Auch ohne teures Smartphone: Xiaomi-Tablet zum Bestpreis bei DHgate!

Bei DHgate bekommt Ihr derzeit das Xiaomi Redmi Pad SE zum unschlagbaren Preis angeboten. Der Händler verkauft das Tablet, dank eines Gutscheins, für gerade einmal 132,98 Euro. In diesem Deal-Check erfahrt Ihr, was es mit dem chinesischen Händler auf sich hat und ob sich dieses Angebot wirklich lohnt.

Das neue Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro (zum Test) hatte eine interessante Vorbesteller-Aktion am Start. Denn hier habt Ihr neben Gutscheinen auch das Xiaomi Redmi Pad SE gratis erhalten. Wolltet Ihr Euch jetzt kein Smartphone kaufen, nur um günstig an das Tablet zu kommen, solltet Ihr gerade bei DHgate vorbeischauen. Der Händler bietet das Gerät derzeit zum absoluten Bestpreis von 132,98 Euro an.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Pad SE 11-Zoll-Display | Snapdragon 680 | 4 GB RAM | 128 GB internet Speicher | 8-MP-Hauptkamera

Das Xiaomi Redmi Pad SE verfügt über ein 11-Zoll-IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Auch das Design macht richtig Spaß, denn das Tablet ist solide verarbeitet und verfügt sowohl über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss als auch über einen microSD-Steckplatz. Als Prozessor findet sich ein Qualcomm Snapdragon 680 mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das Tablet eignet sich also perfekt zum Arbeiten oder als Smart-Home-Zentrale.

Passend dazu: Unser Test zum Xiaomi Redmi Pad SE

Das Xiaomi-Angebot im Deal-Check

Preislich gab es das Xiaomi Tablet bisher noch nicht günstiger. Allerdings ist ein ähnliches Phänomen wie bei der Pixel Watch zu erkennen. Viele Personen, die sich das Xiaomi 13T gekauft haben, versuchen nun das Tablet über Kleinanzeigen-Portale loszuwerden, doch selbst hier ist ein solcher Preis eher eine Seltenheit.

Das Redmi Pad SE kommt in einem robusten Aluminium-Unibody-Gehäuse und vier verbauten Lautsprechern, plus Klinkenbuchse und microSD-Kartenslot. / © nextpit

Der nächstbeste Preis liegt mit 165 Euro derzeit bei eBay. Beachtet allerdings, dass, Ihr das DHgate-Angebot nur als Neukunden wahrnehmen könnt. Ihr müsst Euch also einen Account erstellen und anschließend den Gutschein auf der Produktseite mit dem Button "Anspruch" auswählen. Schon seht Ihr den Deal-Preis in Eurem Warenkorb und könnt Euch das Tablet bestellen.

Da der Händler das Xiaomi Redmi Pad SE aus Deutschland verschickt, habt Ihr hier keine Versandkosten zu fürchten. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn der Gutschein kann jederzeit vergriffen sein oder seinen Wert ändern, wie es bei solchen Angeboten üblich ist.

DHgate – wie legitim ist der Anbieter?

Die Aufmachung des Shops erinnert stark an andere Händler wie Temu oder Aliexpress. Allerdings nutzt. Allerdings unterscheidet sich das chinesische Unternehmen in einigen Aspekten. So müsst Ihr Euch beim Redmi Pad SE keine Sorgen bezüglich einer Verzollung machen, da der Händler die Geräte aus Deutschland verschickt. Zusätzlich bietet das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen einen Rücknahmeservice, sowie eine Rückerstattung, falls das Gerät nicht geliefert wird.

Der Händler vertreibt jedoch kaum Produkte selbst. Ähnlich wie bei Amazon können verschiedene Anbieter hier ihre Produkte zum Verkauf offerieren. Dementsprechend bietet das Unternehmen eher eine Handelsplattform, als einen eigenen Shop. Den entsprechenden Anbieter sowie seine Bewertungen seht Ihr auf der jeweiligen Produktseite. Möchtet Ihr gerne mehr über DHgate erfahren, empfehlen wir Euch die offizielle Website* des Anbieters.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr den Anbieter bereits? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit DHgate gemacht, teilt sie uns doch in den Kommentaren mit.