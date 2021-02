Aufstieg der Qualcomm-Alternativen: Zeit, sie ernst zu nehmen?

Im Dezember 2020 berichteten Tech-Blogs in aller Welt etwas sehr Interessantes. Der taiwanische Chiphersteller MediaTek hat im dritten Quartal 2020 zum ersten Mal seit seiner Gründung mehr Chips ausgeliefert als Qualcomm. Die Nachricht kam für viele erfahrene Tech-Reporter überraschend, denn lange Zeit galt Qualcomm als der unfehlbare, unangefochtene Marktführer. Was hat sich geändert?

Und es ist nicht nur MediaTek! Samsungs Exynos-Prozessoren, über die weithin berichtet wurde, dass sie ihren Qualcomm-Pendants "unterlegen" seien, performten plötzlich auch viel besser. Der Leistungsunterschied zwischen Qualcomm-Chips und den Produkten der Konkurrenten ist insgesamt also geringer als je zuvor. Hat Qualcomm sich zu lange ausgeruht oder holt die Konkurrenz einfach auf?

Anfechten eines Beinahe-Monopols

Qualcomm führt aktuell noch die Performance-Charts für Android-Smartphones an. Aber wie lange noch?/ © Qualcomm

Von außen betrachtet sieht der Wettbewerb im Bereich der mobilen Chipsätze recht vital aus. Die Branche besteht im Wesentlichen aus fünf Spielern: Qualcomm, Samsung (Exynos), Huawei (Kirin), MediaTek und Apple. Bei näherer Betrachtung werdet Ihr sehen, dass Samsung (bis vor kurzem) nicht allzu aggressiv mit seinen mobilen Chipsätzen umgegangen ist. Huawei hatte als chinesisches Unternehmen seine eigenen Herausforderungen und steckt derzeit in einem Schlamassel, von dem es sich wahrscheinlich nicht ganz unbeschadet erholen wird.

Apple ist ein Unternehmen, das Qualcomm in Bezug auf die Technologie herausfordern kann – aber es stellt seine eigenen Geräte her und konkurriert nicht wirklich mit Qualcomm, außer vielleicht im Flaggschiffsegment. Damit bleibt eigentlich nur ein Konkurrent übrig, der Qualcomm auf lange Sicht herausfordern könnte: MediaTek. Eher unbekannt für die meisten, zumindest im Westen, scheint das taiwanesische Unternehmen diese Aufgabe aktuell echt gut zu meistern.

Für viele von uns ist MediaTek aktuell aber noch ein recht irrelevanter Konkurrent, der zu klein ist, um ernst genommen zu werden. Die beiden Unternehmen schienen, zumindest noch bis vor ein paar Jahren, völlig unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Während Qualcomm für seine superschnellen, auf High-End-Leistung ausgerichteten Chips bekannt war, die sich mit den neuesten und besten Funktionen rühmen und in einkommensstarken Ländern verkauft werden, galten Handys mit MediaTek-Herz eher nur als gut genug für Telefone der unteren Preisklasse, die sich in der Regel in Ländern mit niedrigem Einkommen gut verkaufen.

In letzter Zeit scheint sich dieser Status quo aber zu ändern.

Die Macht der Schwellenländer

Obwohl der Markenname MediaTek im Westen immer noch mit einem gewissen Stigma behaftet ist, konnte das Unternehmen dieses Etikett in den Entwicklungsmärkten weitgehend loswerden. MediaTek war besonders aggressiv in China und Indien, die mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 2,8 Milliarden Menschen fast 40 % der Menschheit ausmachen. Das Unternehmen hat diese Märkte besser verstanden als Qualcomm, lange bevor der Smartphone-Sektor dort seinen Höhepunkt erreichte. Und die Strategie scheint sich ausgezahlt zu haben, wie die Marktanteilszahlen von Q3, 2020 zeigen.

MediaTek hat es geschafft, Qualcomm im Jahr 2020 zum ersten Mal beim Marktanteil zu überholen / © Counterpoint Research

Abgesehen davon, dass MediaTek seine Markenbekanntheit gesteigert hat, ist das Unternehmen zu einem angesehenen Akteur in diesem Segment geworden. Noch wichtiger ist, dass das Unternehmen in der Lage war, die Kosten für Smartphones in diesen preisbewussten Märkten zu senken – sehr zur Freude der Verbraucher. Dies steht im völligen Gegensatz zur Politik von Qualcomm – vor allem im Westen, wo die wie ein Monopol wirkenden Taktiken eher zu Preiserhöhungen führten.

Der jüngste Beweis hierfür stammt aus dem Jahr 2020, als Qualcomm sich dagegen entschied, ein integriertes 4G-Modem in seinen Flaggschiff-Chip Snapdragon 865 einzubauen. Stattdessen zwangen Qualcomm Unternehmen dazu, zusätzlich Geld für das 5G-kompatible X55-Modem zu zahlen – und das zu einer Zeit, als 5G noch gar nicht so weit verbreitet war. Das Ergebnis? Die Verbraucher mussten mehr Geld berappen, um letztes Jahr ein Snapdragon-betriebenes Flaggschiff zu kaufen. Smartphone-Marken reichten die zusätzlichen Kosten einfach an den Verbraucher weiter. Was noch überraschender war: Qualcomms günstigerer Prozessor der 7er-Serie - der Qualcomm Snapdragon 765G – blieb von all diesen Problemen unberührt und verfügte über ein integriertes 4G/5G-fähiges Modem.

Dies steht in völligem Gegensatz zu Qualcomms Verhalten in den Schwellenländern, wo der höhere Konkurrenzdruck durch MediaTek das Unternehmen dazu veranlasst hat, die Preise für seine SoCs zu senken. Die Prozessoren der Helio-Serie von MediaTek haben sich zu einer fähigen Alternative zu den Prozessoren der 4er- und 6er-Serie von Qualcomm entwickelt. MediaTek scheint jedoch nicht vor zu haben, dabei stehen zu bleiben. Wahrscheinlich hat das Unternehmen eher den Ball für einen ähnlichen Ansturm im High-End-Segment ins Rollen gebracht.

Dort treffen, wo es am meisten weh tut

Für Käufer von Android-Smartphones im Westen waren Android-Smartphones mit Qualcomm-SoCs schon lange das Nonplusultra. Das Unternehmen dominiert das Smartphone-Segment seit der Geburt von Android im Jahr 2008. Im Laufe der Jahre konnte der in San Diego ansässige Chiphersteller ein virtuelles Monopol in diesem Segment aufbauen und die meisten Konkurrenten – einschließlich des mächtigen Samsung – in den Hintergrund rücken.

Es besteht kein Zweifel, dass Qualcomm bis heute das High-End-Smartphone-SoC-Segment dominiert – sowohl in Bezug auf den Marktanteil als auch auf die tatsächliche Leistung. Die meisten seiner Konkurrenten sind jedoch auf dem Vormarsch. MediaTek hat 2019 seine Dimensity-Chipreihe mit dem Ziel vorgestellt, Snapdragons Chips der 8er-Serie zu entthronen. Während sie es immer noch nicht geschafft haben, die Leistungskrone von Qualcomm zu usurpieren, kommen sie diesem Ziel mit jeder aufeinanderfolgenden Veröffentlichung näher.

Der MediaTek Dimensity 1200 ist der neueste Flaggschiff-Chipsatz des Unternehmens / © MediaTek

Auch Samsung scheint aus seinem Dornröschenschlaf erwacht zu sein, und sein neuer Exynos 2100 ist in Sachen Leistung näher am Snapdragon 888 dran, als je ein Exynos zum Qualcomm-Pendant zu seiner Zeit. MediaTek scheint auch in Sachen Funk- und Netzwerkunterstützung aufzutrumpfen. Das Unternehmen war kürzlich in den Nachrichten, nachdem es sein erstes mmWave-kompatibles Modem vorgestellt hatte - zum damaligen Zeitpunkt das schnellste der Welt. Wenn diese beiden Chip-Hersteller den Trend fortsetzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir 2022-23 ein SoC von ihnen sehen werden, der Qualcomm endgültig überholt. Es sei denn, Qualcomm zieht ein virtuelles Kaninchen aus dem Hut und kommt mit etwas wirklich Unglaublichem daher.

Was Qualcomm jedoch herausfordert, ist nicht nur die Gefahr, die Leistungskrone an andere zu verlieren, sondern auch die Möglichkeit, dass der Einstieg von MediaTek in den Bereich der High-End-Chipsätze die Preise für High-End-Smartphones nach unten treibt. Qualcomm hat auch die Aussicht, einige seiner lukrativen Kunden zu verlieren, wenn MediaTek-Chipsätze anfangen, gleichwertige Leistung zu viel niedrigeren Preisen anzubieten.

Da die indischen und chinesischen Smartphone-Märkte weiter wachsen, besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Machtzentrum vom Westen nach Asien verlagert, wo steigende Einkommen und eine große Bevölkerung einen Nachfrageschub nach High-End-Telefonen auslösen werden. Und da sowohl MediaTek als auch Samsung in diesem Segment besser abschneiden als je zuvor, gibt es keinen Zweifel daran, dass Qualcomm eine schwierige Aufgabe vor sich hat.

Kommende Herausforderungen

Für unsere Qualcomm-Alternativen ist aber auch nicht alles in Butter. Während Samsungs Verbesserungen mit dem neuen Exynos-Chipsatz vielversprechend sind, liegen sie in einigen Bereichen immer noch weit hinter Qualcomm zurück – insbesondere bei der Wärmeentwicklung und der Grafikleistung. Während letzteres potenziell gelöst werden kann, wenn Samsung in der nächsten Generation auf AMDs RDNA-Architektur-GPU wechselt, bleibt abzuwarten, wie gut die Exynos-Chips der nächsten Generation Probleme mit der Energieeffizienz lösen. Darüber hinaus sind wir uns auch nicht ganz im Klaren über Samsungs Weg für Exynos, da deren Einsatz außerhalb von Samsungs eigenen Smartphone-Modellen begrenzt ist.

Der Exynos 2100 ist eine große Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger. Er hat aber immer noch einige Schwachstellen./ © Samsung

Für MediaTek scheint die größte Herausforderung darin zu bestehen, nicht nur konstant Produkte zu liefern, die mit der Leistung der Konkurrenzprodukte von Qualcomm mithalten können, sondern auch das Etikett der "günstigen Alternative" zu Qualcomm abzulegen. Das wird eine schwierige Aufgabe für sie sein und ist in den entwickelten Märkten wahrscheinlich noch schwieriger zu erreichen.

Glaubt Ihr, dass MediaTek und Samsung das Zeug dazu haben, Qualcomms Dominanz im Bereich der Smartphone-SoCs herauszufordern? Würdet Ihr jemals ein Flaggschiff-Smartphone von MediaTek in Betracht ziehen, wenn es genügend Daten gibt, die beweisen, dass es genauso gut ist wie sein Qualcomm-Konkurrent? Lasst uns in den Kommentaren darüber reden!