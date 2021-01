Dimensity 1200 & 1100: Neue MediaTek-SoCs könnten Qualcomm stören

Exynos 21000, Snapdragon 888, A14 und jetzt der Dimensity 1200 – langsam aber sicher können wir uns ein Bild davon machen, welche SoCs in den nächsten Monaten in den Smartphones landen, auf die wir am meisten warten. Chip-Hersteller MediaTek hat mit dem Dimensity 1200 und 1100 nun nämlich neue Chips vorgestellt, die einige Oberklasse-Features in die Mittelklasse bringen könnten.

Mit den neuen SoCs MediaTek Dimensity 1200 und 1100 entstaubt der Hersteller nun seine Dimensity 1000-Serie. Denn was der Hersteller auf seiner eigenen Homepage präsentiert, reicht durchaus an Qualcomms Snapdragon 888 an, der erstmalig im Xiaomi Mi 11 zu finden ist.

MediaTek ist ein taiwanischer Chip-Hersteller, den man hierzulande eher aus Smartphones im mittleren Preisbereich kennt. Unter anderem haben wir im Jahr 2020 das Realme 7 sowie die Alcatel-Smartphones Alcatel 3L und 1S mit MediaTek-Chips getestet. Wie Rahul allerdings schon neulich in einer News schrieb , bescherte dieser Fokus auf günstigere Geräte MediaTek Ende letzten Jahres den entscheidenden Vorsprung, um Qualcomm als größten Chip-Hersteller abzulösen. Denn gerade diese Geräte sind in asiatischen Ländern und somit im weltweit größten Absatzmarkt, beliebt.

Die Rechenkerne des Dimensity 1200 setzen sich dabei aus einem Cortex-A78 mit einer Taktung von 3 Gigahertz, drei Cortex-A78-Kernen mit 2,6 Ghz sowie vier Cortex-A55-Kernen mit einer jeweiligen Taktung von 2 Ghz zusammen. Die insgesamt acht Kerne teilen Aufgaben wie Hochleistung und Effizienz somit untereinander auf und machen das SoC flexibler.

Der schwächere Dimensity 1100 vertraut stattdessen auf zwei Cluster aus vier Cortex-A78-Kernen mit 2,6 Gigahertz und vier Cortex-A55-Kernen mit einer Taktung von 2 Gigahertz. Neben der Architektur finden sich auch Unterschiede in den Fähigkeiten der Image Signaling Processors, kurz ISPs.

168 Hertz und 200 Megapixel-Sensordaten

Der Dimensity 1200 liegt als neuer Leistungsträger auch hier vorn. So soll der ISP des Chips Sensordaten mit bis zu 200 Megapixeln verarbeiten können, was zum einen den Megapixel-Wahn in Smartphones weiter vorantreiben könnte, zum anderen aber auch sinnvolle Funktionen wie die gleichzeitige Verarbeitung der Daten mehrerer Sensoren voranbringt. Wie genau die Bildverarbeitung in SoCs am Beispiel des Snapdragon 888 funktioniert, lest Ihr in der verlinkten News. Smartphones mit dem Dimensity 1100 werden maximal mit 108-Megapixeln-Sensoren ausgestattet werden können, mit mehr Pixeln wäre das SoC überfordert.

🗞️Coming soon! #realme New 5G flagship powered by @MediaTek Dimensity 1200.

Which model? Have your wildest guess🧐 pic.twitter.com/SKRp1I1M05 — realme (@realmeglobal) January 20, 2021

Ein weiteres Augenmerk legen Smartphone-Käufer inzwischen auf die Bildwiederholrate der Bildschirme und auch hier würden sich die Möglichkeiten der neuen MediaTek-SoCs gut auf dem Smartphone-Karton lesen. Beide SoCs unterstützen QHD+-Auflösungen bei 90 Hertz, bei FHD+ sind es sogar 144 Hertz beim 1100er- und 168 Hertz im 1200er-Modell.

In ersten Handys sollen die Prozessoren Ende des ersten Quartals 2021 zu finden sein und wie Ihr am oben eingebundenen Tweet erahnen könnt, hat Realme schon ein Dimensity-1200-Smartphone angemeldet. Als Preisbereich nennt der Hersteller Geräte zwischen 400 und 600 Euro. Wahrscheinlich ist allerdings, dass sich diese Angaben nicht auf den europäischen Markt übertragen lassen.