Casa Casi, Folge 4: Kann Deutschland Digitalisierung?

Wieder treffen Fabi und Casi beim Italiener ihres Vertrauens zusammen. Heute quatschen sie beim Essen über die Digitalisierung in Deutschland in einer neuen Podcast-Folge von Casa Casi, unserem wöchentlichen Tech-Auflauf.

Nur Stunden, bevor Schwarz-Schilling als Postminister vereidigt wurde, verhökerte er noch schnell seine Beteiligung an der "Projektgesellschaft für Kabel-Kommunikation", kurz: PKK, an Nixdorf. Diese setzte auf Kabelfernsehen und Kupferkabel, nicht auf die zuvor von Helmut Schmidt präferierte Glasfaser. Kurz danach wurden dann in der Regierung die Weichen gestellt. Kupfer statt Glasfaser – die Folgen davon baden wir heute noch alle aus.

Ein Text über Digitalisierung in Deutschland und bislang haben wir noch mit keinem Wort über den tatsächlichen Stand hierzulande gesprochen? Ja, klar – denn ich muss Euch ja nicht wortreich Beispiele geben für eine verpennte Digitalisierung unter der CDU-geführten Regierung, weil wir es alle überall selbst sehen, dass es an so vielem mangelt. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir schon in den Achtzigern angefangen haben, die Digitalisierung zu verkacken, was bedeutet, dass Rot-Grün zwischendurch diesbezüglich auch keine wirkliche Wende einläuten konnte.

Alle Schulen sind online (seit vielen Jahren schon), es wird seit Jahren digital gewählt und die Steuererklärung macht man auch online – dauert fünf Minuten. Was die Digitalisierung angeht, will Estland längst die nächste Stufe zünden. Die sieht vor, dass die Bürger viele ihrer Behördengänge nicht mehr digital erledigen müssen, weil diese dann automatisiert funktionieren!

Natürlich halte ich dieses ständige Empören und Echauffieren nicht wirklich für einen "wunderbaren Volkssport", sondern für ein zusätzlich grassierendes Virus, das uns schon vor Covid-19 heimsuchte. Nichtsdestotrotz haben wir uns für eine neue Folge unseres NextPit-Podcasts Casa Casi einen dieser Vorwürfe an die Regierung herausgepickt und die Frage gestellt: Verschlafen wir in Deutschland die Digitalisierung? Spoiler-Alarm: So ganz auf einen gemeinsamen Nenner kamen wir dabei heute nicht!

Hoffnungsschimmer?

Vermutlich könnte man noch stundenlang Belege niederschreiben, die die mangelhafte Digitalisierung in Deutschland dokumentieren. Aber das ist nicht nur langweilig und zeitaufwändig, sondern auch schrecklich destruktiv. Wir haben auch in dieser Folge des Podcasts zwischendurch wenig Erbauliches in Sachen Digitalisierung erzählt, aber wir wollen Euch ja jetzt nicht ganz deprimiert im Regen stehen lassen.

Immerhin gibt es auch genügend Belege dafür, dass sich die Dinge zwar langsam, aber eben doch merklich in die richtige Richtung entwickeln. Wir sprechen über die Agentur für Arbeit, die mich im letzten Jahr sogar positiv überraschte, über die immer besser gelingende Digitalisierung bei der Post und finden also diese Lichtblicke, die einen davon abhalten, lachend in eine Kreissäge rennen zu wollen.

Ich darf nicht an Kanzlerkandidat Laschet denken, der jetzt schwer auf Digitalisierung macht und dann in derselben Pressekonferenz verdeutlicht, dass er das Thema nach wie vor nicht durchdrungen hat. Stattdessen hoffe und vertraue ich darauf, dass diese GroKo-Durststrecke nun endgültig zu Ende geht und wir ab September eine wie auch immer zusammengesetzte Regierung mit einem klaren Kurs vorfinden, der sehr genau auf die Finger geschaut wird.

Das gilt dann für Themen wie die Post-Pandemie und den Klimaschutz, aber ganz sicher auch für die Digitalisierung. Deswegen ziehe ich mich jetzt an diesen kleinen Hoffnungsschimmern hoch und vertraue darauf, dass Deutschland wie öfter zuletzt – Pandemiebekämpfung, Klimawandel, Elektromobilität, you name it – zwar schwer in Bewegung kommt, dann aber eben doch viele richtige Entscheidungen trifft und das Feld von hinten aufrollt.

Mahlzeit!

Genauso rumpelig wie der deutsche Weg zur Digitalisierung war auch unser Talk in der Casa Casi bei diesem Thema. Während ich gerne auf die Regierung einprügeln wollte, war Fabi etwas besonnener und hat auch uns Bürger und die Industrie mit in die Verantwortung genommen. Wer da nun Recht behält oder die besseren Argumente gebracht hat, wird sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht endgültig klären lassen.

Aber was sich vielleicht klären lässt, ist Eure Sicht auf die Dinge. Seid Ihr bei dem Thema auch so desillusioniert wie ich es streckenweise bin, oder habt Ihr gar nicht das Gefühl, dass hier so viel verkehrt gelaufen ist? Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr nicht nur unsere heutige Folge unseres kleinen Podcasts hört, sondern uns in den Kommentaren auch Eure Meinung zum Thema dalasst. Auch im Poll könnt Ihr uns anzeigen, ob Ihr in diesem ungeplanten "Slack-Fight Live" eher Richtung Fabis Meinung tendiert – oder eher meiner Argumentation folgt:

Wer hatte zum Thema Digitalisierung in Deutschland die besseren Argumente? Fabi, der Teufelskerl!

Casi macht das Rennen!

Ich kann beide Seiten nachvollziehen!

Die reden beide Quatsch!

Seit wann ist "Gemischtes Hack" so unlustig? (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Gerne könnt Ihr uns übrigens auch erzählen, ob wir uns Themen wie diesem, welches sowohl in diesem Artikel als auch im Podcast ja nur leicht angekratzt wurde, auch auf dieser Seite öfter widmen sollen, oder ob Ihr davon lieber gar nichts lesen wollt. Ach, und wenn Ihr Euch Themen vorstellen könnt, die Ihr gerne im Podcast von uns besprochen hättet, teilt uns das ebenfalls mit.

