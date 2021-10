Bis morgen kostenlos: Verpasst diese Puzzle-Games für iOS & Android nicht!

Auf der Suche nach einer Herausforderung oder einfach nur einem Zeitvertreib? Wie wäre es mit zwei gut bewerteten Puzzles im Google Play Store und Apple App Store, die für eine begrenzte Zeit kostenlos zu haben sind? Schaut rein, was wir Euch heute als kostenlose Games des Tages vorschlagen – und ladet sie am besten jetzt sofort herunter.

Die beiden heutigen Vorschläge – Oxxo für iOS und Scalak für Android – sind Werke desselben Entwicklers, Michal Pawlowski (alias Hamster On Coke ). Beide Spiele bieten einen minimalistischen Look, was auch für die Klänge gilt, die zudem einen atmosphärischen Touch aufweisen.

Wie bei jedem guten Puzzle ist der Anfang einfach, um die Spielmechanik zu verstehen – vervollständigt die vorgeschlagene Figur in Scalak; gruppiert ähnliche Blöcke in Oxxo. Es gibt bei den Spielen nicht einmal ein Startmenü, man startet direkt im ersten Level. Kein Tutorial, kein Babysitter, nur das Spiel!

Nachdem die ersten Stufen durchlaufen sind, werden neue Optionen für die Objekte freigeschaltet, die jedoch visuell und ohne Texte erklärt werden. In höheren Levels wird Euer räumliches Vorstellungsvermögen getestet, was den Schwierigkeitsgrad knackiger werden lässt und ein wenig logisches Denken erfordert.

Beide Spiele haben sehr positive Bewertungen in den App Stores für Android und iOS – 4,9 Sterne für Scalak bei fast 7.000 Bewertungen; 4,7 Sterne für Oxxo im App Store nach 200 Bewertungen. Die anderen Spiele des Entwicklers haben übrigens ähnlich hohe Bewertungen.

Wie sieht es bei Oxxo und Scalak mit Euren persönlichen Daten aus?

In den Datenschutzbestimmungen beider Spiele wird ein anderes Spiel (Art of Gravity) desselben Entwicklers erwähnt, das angeblich keine personenbezogenen Daten sammelt, weder Werbung, In-App-Käufe und nicht einmal externe Links enthält und zudem offline funktioniert.

Eine Analyse der APK von Scalak durch die Exodus-Privacy-Website zeigt, dass das Spiel einen Tracker enthält – das Google-CrashLytics-Tool zur Telemetrie von Abstürzen – und dass das Spiel nur eine einzige Erlaubnis benötigt, nämlich die des Netzwerkzugriffs. Im Apple App Store sind die Spiele des Entwicklers nicht aktualisiert worden, dort gibt es also keine detaillierten Datenschutzinformationen.

Kanntet Ihr die Rätsel von Hamster On Coke bereits? Mich persönlich erinnerte die Atmosphäre von Scalak beim Testen angenehm an Monument Valley. Wie sieht es bei Euch aus? Habt Ihr Euch eines der Spiele installiert und könnt Ihr generell was mit solchen Puzzle-Games anfangen? Schreibt's uns in die Comments!