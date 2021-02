"Drunk Mode": Neues Patent soll peinlichen Nachrichten vorbeugen

Keine Ahnung, wie das bei Euch ist, aber ich habe von vielen Fällen gehört, in denen meine Freunde Nachrichten verschickt haben (meistens an die Ex), die sie im Nachhinein ohne Ende bereuten. Oder sie haben wenig glamouröse Fotos von sich an denkbar unpassende Personen geschickt oder direkt in den sozialen Medien gepostet. Es gibt zwar schon einige Apps, die solche Vorfälle verhindern sollen, aber ein chinesisches Unternehmen will scheinbar mehr tun.

Gree Electronics aus China lässt sich "Drunk-Mode" patentieren

Wird als separater Modus auf dem Smartphone implementiert

Ausgewählte Apps werden zeitweise gesperrt und erst nach Prüfung wieder entsperrt