Erster Blick auf Android 12: Beige, rund und mit neuen Widgets

Im Internet sind erste Screenshots zu Android 12 aufgetaucht und ein wenig erinnern mich die Bilder an die Inneneinrichtung mancher Influencerinnen. Denn Google scheint weiter auf seinem Pastell-Look zu verharren und taucht Menüs in ein blasses beige. Viel spannender sind aber die neuen Menüs und vor allem: neue Widgets!

Voraussichtlich müssen wir auf den Release von Android 12 noch bis September warten, doch zumindest sind nun erste Screenshots des neuen Handy-OS im Netz aufgetaucht. Ein Community-Member hat Xda-Developers die Bilder zukommen lassen und diese sehen die gezeigten Details und Funktionen durch ein geleaktes Dokument bestätigt, das die geplanten für Änderungen in Android 12 zusammenfasst.

Android 12 soll die Verwaltung von Berechtigungen ein wenig einfacher gestalten. / © Xda-Developers

Im Gegensatz zum aktuellen Google-OS könnten die Entwickler bei Android 12 eine mutigere Richtung einschlagen. Denn waren die Änderungen in Android 11 recht gering, ändert sich optisch wohl einiges im neuen Handy-Betriebssystem. Wie Ihr auf dem ersten Screenshot sehen könnt, sind die Benachrichtigungs-Blasen dort ziemlich rund und das Farbschema erstrahlt in einem blassen beige. Während es wahrscheinlich ist, dass die Screenshots den sonst schneeweißen Light-Mode zeigen, sollt Ihr die Farben laut einem Leak aus letzter Woche aber ohnehin bald anpassen können.

Holt Android bei Widgets auf?

Neben den optischen Änderungen soll Google in Android 12 mehr Fokus auf die Privatsphäre der Nutzer legen. So könntet Ihr die Kamera, das Mikrofon und die Standortdienste bald in einem neuen Menü sperren. Die Benachrichtigung darüber, dass eine App Funktionen wie die Kamera oder den Standort nutzt, erhalten zudem einen Shortcut direkt in dieses Menü.

Die neuen Widgets sind nun an Kontakte geknüpft und zeigen Anrufe, Nachrichten und mehr. / © Xda-Developers

Mit neuen Konversations-Widgets versucht Google zudem augenscheinlich, die viel gelobten iOS-Widgets einzuholen. Bestimmte Kontakte bekommen hierdurch einen Platz auf Eurem Home-Screen und Android 12 informiert Euch über die neuesten Aktivitäten in Zusammenhang mit diesen Personen. Sprich, Ihr seht Geburtstage, verpasste Anrufe und die neusten Nachrichten.

Auch wenn Ihr die Screenshots noch nicht ganz für voll nehmen sollt, schließlich handelt es sich um unbestätigte Leaks, könnten sie zumindest auf Trends hinweisen, die Google in Android 12 einschlägt. Was haltet Ihr von den Bildern?