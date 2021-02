Biden, iPhone & Handy-Sparte: Huawei-CEO zur aktuellen Situation

Schon lange hat sich Ren Zhengfei, seines Zeichens Huawei-Gründer und CEO des Unternehmens, nicht mehr vor der internationalen Presse zu Wort gemeldet. Nach einem Jahr hat er das nun wieder getan und gleich zu mehreren Punkten Stellung bezogen, die seinen Konzern betreffen. Dabei geht es natürlich auch um das angespannte Verhältnis zur US-Regierung und zu der schwarzen Liste, auf der sich Huawei nach wie vor befindet.

Zhengfei signalisiert Gesprächsbereitschaft und würde sich wünschen, in einem Call mit US-Präsident Joe Biden einen Reset zu erwirken zwischen der US-Administration und Huawei. Dabei versucht er aufzuzeigen, welche Vorteile auch die USA hätten, würde man die Zusammenarbeit zwischen US-Unternehmen und Huawei wieder erlauben:

Wir hoffen immer noch, dass wir große Mengen amerikanischer Materialien, Komponenten und Ausrüstung kaufen können, damit wir alle von Chinas Wachstum profitieren können.

Huawei-CEO Zhengfei spricht erstmals seit langem wieder zur internationalen Presse/ © Bloomberg

Der Huawei-CEO äußerte sich auch nochmals zu den Gerüchten, die vor kurzem kursierten und in denen es darum ging, ob Huawei erwägt, seine Smartphone-Sparte zu veräußern, wie es schon mit Honor zuvor geschehen ist.

Auch hier bezog er klar Stellung und sagte: "Wir haben entschieden, dass wir unsere Consumer-Geräte, unser Smartphone-Geschäft, auf keinen Fall verkaufen werden". Damit sollte dieses Thema dann auch endgültig vom Tisch sein, zumindest für die nächste Zeit.

"Das iPhone 12 ist das beste Smartphone der Welt"

Ungewohntes Lob für Apple gab es dann auch noch, wobei Zhengfei auch das sicher aus strategischen Gründen geäußert hat. Er lobte nämlich Apple dafür, dass das iPhone 12 derzeit das beste Smartphone der Welt sei. Er verknüpfte sein Lob auch mit dem Umstand, dass aus den gegebenen Gründen Huawei aktuell nicht mehr diese Premium-Smartphones produzieren kann.

Daher ist das iPhone 12 seiner Meinung nach das Device, welches am deutlichsten beweisen kann, wie notwendig Huaweis Netzwerktechnik auch für die USA ist. Damit spielt er natürlich auf 5G an und findet, dass Apple mit seinen 5G-tauglichen Modellen den Beweis dafür liefert, wie dringend Huaweis Technologie benötigt wird.

Kommentar des Autors

Keine Ahnung, wie diese News bei Euch ankommt. Der CEO Huaweis will zweifellos versöhnlich klingen, findet Lob für Apple und versprüht Hoffnung, was die neue US-Administration angeht. Persönlich bin ich aber einigermaßen skeptisch, ob diese vermutlich als Charme-Offensive gedachte Ansprache an die internationale Presse in den USA auf offene Ohren stößt.

Für mich klingt der Versuch, die Vorteile für die USA aufzuzeigen, ein wenig zu durchschaubar und zu bemüht. Wie seht Ihr das denn? Glaubt Ihr, dass Präsident Biden tatsächlich das Gespräch zu Huawei suchen wird, oder denkt Ihr wie ich, dass sich leider in den Beziehungen zwischen dem chinesischen Konzern und der US-amerikanischen Regierung in absehbarer Zeit nichts Grundlegendes ändern wird?