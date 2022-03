Kein Scherz: Dyson baut Luftfilter in ANC-Kopfhörer ein

NEXT PIT TV

Dyson Zone als Luftreiniger

Obwohl er futuristisch und auffällig aussieht, funktioniert der Dyson Zone gut als Luftreiniger. Zwei leistungsstarke Kompressoren, einer an jeder Hörmuschel, saugen die Luft an und filtern die schädlichen Schadstoffe heraus. Der gefilterte Luftstrom wird dann von zwei Seiten durch das Visier in den Mund und die Nase geleitet. Laut Dyson ist das Visier magnetisch und berührt das Gesicht nicht, die Kopfhörer könnt Ihr aber auch ohne Visier verwenden.

Dyson wirbt damit, dass die Luftreinigung sehr effektiv ist, da das Wearable 99 Prozent der Schadstoffe, einschließlich Staub und Bakterien, auffängt. Ihr könnt ihn auch mit einem zusätzlichen Kohlefilter aufrüsten, um gefährliche Gase wie Schwefeldioxid abzuleiten, oder eine FFP2-Gesichtsmaske anbringen. Der Dyson Zone verwendet außerdem eine Technologie, die das Luftvolumen, das durch das Gerät strömt, überwacht und die Leistung entsprechend anpasst, um eine Verdünnung mit Außenluft zu vermeiden.

Dyson begann mit der Entwicklung seiner tragbaren Kopfhörer bereits vor der Pandemie. / © Dyson

Der Dyson Zone als Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Abgesehen von der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), der Bluetooth-Verbindung und dem USB-Typ-C-Anschluss hat Dyson noch nicht viele technische Daten des Dyson Zone genannt. Sie versprechen eine satte und immersive Audioausgabe sowie einen lang anhaltenden Komfort beim Tragen der Kopfhörer in verschiedenen Szenarien.

Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung von Luftreiniger und Kopfhörern. Bei gemischter Nutzung der Kopfhörer mit niedriger Reinigungsstufe sind bis zu 4,5 Stunden möglich, bei maximaler Reinigung etwa 1,5 Stunden. Bei ausschließlicher Verwendung des Kopfhörers mit aktiver Geräuschunterdrückung sind bis zu 40 Stunden mit einer einzigen Ladung möglich. Der Kopfhörer bietet außerdem eine Schnellladefunktion, mit der Ihr den Akku in 20 Minuten von null auf 60 Prozent aufladen könnt.

Dyson hat weder den Verkaufspreis des Dyson Zone noch seine genaue Verfügbarkeit auf dem Markt bekannt gegeben. Aber Ihr dürft für Ende 2022 Verfügbarkeit für ausgewählte Märkte erwarten.

Könnt Ihr Euch vorstellen, auf der Straße einen Luftreiniger zu tragen? Lasst uns wissen, was Ihr von diesem ungewöhnlichen Kopfhörer und von der Idee haltet.