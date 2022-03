Mega-Kombi für Serienjunkies: o2 TV + gratis Netflix-Abo!

NEXT PIT TV

Unter dem Label O2 TV betreibt der Mobilfunkanbieter seinen eigenen Live-TV-Streamingdienst. Dieser basiert auf Waipu.tv und somit eine der besten Möglichkeiten, das aktuelle Fernsehprogramm im Internet zu sehen. Das Angebot umfasst nämlich nicht nur über 100 TV-Sender, aktuell erhaltet Ihr zum L-Paket auch ein Netflix-Abonnement kostenlos dazu.

Sichert Euch ein Jahr kostenloses Netflix!

Das Live-TV-Angebot von O2 TV ist breit gefächert und umfasst im L-Tarif über 100 Sender. Darüber hinaus könnt Ihr vier Geräte parallel nutzen und 100 Stunden lang Sendungen und Filme in der Cloud abspeichern. Der zusätzliche Vorteil, wenn Ihr den "O2 TV L"-Tarif mit 12 Monaten Mindestlaufzeit abschließt, ist die Rückerstattung für die Netflix-Kosten über 12 Monate.

Netflix zählt als der amtierende Champion im Streaming-Segment. Mit Serien wie Bridgerton, House of Cards, Stranger Things oder The Blacklist gibt es viele heißbegehrte Inhalte und das ist nur ein minimaler Auszug an Netflix-Originals.

Für Netflix und O2 TV zahlt Ihr zusammen gerade einmal 9,99 Euro im Monat. Da schon Netflix allein monatlich im Basistarif mit 12,99 Euro zu Buche schlägt, ist das Angebot insgesamt echt attraktiv.

12 Monate lang kostenlos durchs Netflix-Programm wühlen? Möglich dank O 2 TV!/ © O 2

Separat würdet Ihr für die beiden Streaming-Dienste 22,98 Euro monatlich zahlen. Das Angebot gilt übrigens sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden von O2. Dafür müsst Ihr auf der Übersichtsseite lediglich nach unten scrollen und könnt Euer persönliches Paket auswählen.

Ihr habt bereits einen Netflix-Account, wollt aber trotzdem O2 TV nutzen und den Bonus wahrnehmen? Kein Problem! Ihr erhaltet als Bestandskunden des Streaming-Anbieters einen Gutschein in Höhe von 155,88 Euro – also den zusammengerechneten Kosten über 12 Monate. Bedenkt dabei allerdings, dass O2 davon ausgeht, dass Ihr das Standard-Abonnement für 12,99 Euro im Monat nutzt. Nutzt Ihr also den günstigeren Basistarif (7,99 €) oder teureren Premiumtarif (17,99 €), verlängert bzw. verkürzt sich der kostenlose Zeitraum entsprechend.

Das ist O2 TV

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei O2 TV um ein lizenziertes Streaming-Angebot des Anbieters Waipu.TV. Ben hat sich Waipu.TV im Test des Waipu-TV-4K-Sticks genauer angeschaut und verrät Euch, was der Stick und das TV-Angebot zu bieten haben.

Bei O2 TV steht Euch eine Auswahl von 114 Sendern zur Auswahl, von denen 101 Sender in HD verfügbar sind. Natürlich habt Ihr dadurch Zugang zu den Öffentlich-Rechtlichen sowohl privaten und internationalen Sendern. In der Senderliste findet Ihr eine genaue Auflistung des Angebots.

Anders als bei anderen Anbietern könnt Ihr das volle Programm übrigens über die "O2 TV"-App genießen. Dafür braucht Ihr keinen zusätzlichen Receiver und könnt auf bis zu vier Geräten gleichzeitig Eure Lieblingsserie genießen. Hinzu kommen weitere Vorteile, die zu modernem Fernsehen dazugehören.

Timeshift, wodurch Ihr Eure Serien zeitversetzt schauen könnt

Aufnahme von Sendungen und Filmen

Sendungen neu starten

Pausenfunktion

Eure Familie möchte lieber die neue Folge "Der Bachelor" sehen, aber Euch interessiert das überhaupt nicht? Mit der App könnt Ihr einfach eine Sendung Eurer Wahl auf einem anderen Gerät schauen.

Tipp: O2 TV & Netflix mit Mobilfunk- oder Internet-Tarif bestellen

Ich würde diesen Deal als "Rundumglücklich-Binge-Paket" bezeichnen. Aber hier folgt noch ein kleiner Tipp für alle, die dringend ein neues Smartphone benötigen. Ihr könnt das O2 TV Angebot nämlich mit einem neuen Mobilfunk-Tarif verbinden. Dazu wählt Ihr einfach das passende Smartphone mit Eurem Wunschtarif und bucht das O2 TV-Bundle hinzu.

Mit dem "Free M" Tarif von O2 stehen Euch 20 GB Datenvolumen im Monat zur Verfügung, wodurch Ihr beruhigt Eure Lieblingsserie sehen könnt, ohne dass Ihr Angst haben müsst, keine mobilen Daten mehr zur Verfügung zu haben. Zusammen mit dem aktuellen iPhone 13 und kostenlosen AirPods Pro könnt Ihr Euch sicher sein, dass die Qualität von Serien und Filmen nicht leidet. Das gesamte Bundle kostet Euch monatlich 74,98 Euro im Zweijahresvertrag.

Ihr zahlt zudem einmalig 1 Euro für das Smartphone und Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro. Anschlussgebühren entfallen komplett. Eine detaillierte Aufstellung findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle:

Alle Details im Überblick Eigenschaft iPhone 13 + AirPods Pro + o2 TV L mit Netflix + o2 Free M mit 20 GB Monatspreis 74,98 € Anschlussgebühr – Gerätegebühr einmalig 1 Euro Versandkosten 4,99 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte 5G-Speed BIs zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Zum Angebot*

Zusätzlich zum Angebot genießt Ihr noch drei Monate lang kostenlos die Inhalte von Apple TV+. Nehmt Ihr dann auch noch Eure Rufnummer mit zu o2, winken 100 Euro Wechselbonus!

Noch einmal zusammengefasst: Ihr könnt euch das iPhone 13, AirPods Pro, einen 20-GB-5G-Tarif, o2 TV L mit über 100 Sendern, 12 Monate kostenlos Netflix, 100 Euro Wechselbonus und drei Monate kostenlos Apple TV+ sichern! Damit solltet Ihr in puncto Entertainment die nächsten Monate ausgesorgt haben!

Dieser Artikel ist als Teil einer Kooperation mit o2 entstanden.