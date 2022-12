Samsung Galaxy S21 Ultra 400 Euro günstiger! Die eBay-Deals der Woche!

Auch heute habe ich mich in die Tiefen von eBay gestürzt und Euch einige Deals an Land gezogen. Allerdings finden sich heute nicht nur spannende Angebote aus dem eBay Re-Store, sondern gleich drei verschiedene Gutscheinaktionen, mit denen Ihr Eure Weihnachtseinkäufe erledigen könnt. Dabei gelten die Gutscheine für ausgewählte Produkte deren Zustand von "Gebraucht" bis hin zu "Neu" reicht – ein Blick in das Portfolio dürfte also nicht schaden.

In dieser Woche finden sich neben dem bereits erwähnten Samsung-Smartphone auch das iPad Pro der ersten Generation und eine Apple Watch Series 6 in den Top-Angeboten aus dem generalüberholten Sortiment von eBay. Alle drei Produkte können zwar nicht mit einem Gutschein reduziert werden, sind aber trotzdem so günstig, dass ich sie Euch nicht vorenthalten wollte.

Die Angebote der Woche aus dem Re-Store

In dieser Woche ist das Samsung Galaxy S21 Ultra der mit abstand interessanteste Deal. Denn Ihr zahlt für das Flaggschiff des vergangenen Jahres gerade einmal 599,99 Euro und müsst zudem keinen Simlock fürchten. Die hier angebotene 256-GB-Variante kostet Euch neu rund 1.000 Euro, wodurch Ihr hier ein richtiges Schnäppchen schlagen könnt. Für die Apple Watch Series 6 hingegen zahlt Ihr im Re-Store gerade 289,99 Euro und spart somit rund 140 Euro im Gegensatz zu einem Neugerät. Das Apple iPad Pro der 1. Generation kostet Euch 210,94 als generalüberholtes Gerät und erspart Euch knapp 130 Euro im Vergleich zum Neupreis.

Doch nicht nur diese drei Artikel sind sehr günstig zu haben. Wollt Ihr Euch den Weihnachtsstress ersparen, könnt Ihr noch bis zum 21. Dezember ganze 10 Prozent auf ausgewählte Produkte im Re-Store sparen. Nutzt dafür einfach den Gutscheincode "BESCHERUNG" bei den entsprechenden Geräten. Dieser Code ist bis zu zweimal einlösbar und spart Euch maximal 50 Euro auf Euren Einkauf. Die Liste der Produkte findet Ihr über den nachfolgenden Link.

Auch auf der Hauptseite von eBay könnt Ihr aktuell mit zwei weiteren Aktionen noch einmal richtig Geld sparen. Für die Coupons gilt ebenfalls, dass sie Euch 10 Prozent auf bestimmte Artikel sparen, Ihr sie zweimal einlösen könnt und der Gutscheinwert nicht mehr als 50 Euro betragen darf. Dabei könnt Ihr zum einen auf Bosch Werkzeuge einen Rabatt erhalten und zum anderen auf verschiedene Haushalts- und Elektronikprodukte. Reinschauen lohnt sich also.

Das sind die besten Angebote von eBay in dieser Woche. Ist nichts für Euch dabei gewesen? Dann schaut unbedingt nächste Woche wieder rein!