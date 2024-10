Das Xiaomi 14T macht gerade die Runde und auch bei MediaMarkt findet sich ein richtig spannendes Angebot zum aktuellen Budget-Flaggschiff aus China. Denn Ihr Euch könnt Euch zwei Smartphones, zwei o2-Handyverträge und zwei Xiaomi-Tablets zum Preis von einem Bundle sichern. Wie gut das Angebot tatsächlich ist, verrät Euch unser Tarif-Check am Montag.

Top-Smartphones gibt es viele. Mit dabei ist natürlich auch immer der chinesische Hersteller Xiaomi, der mit seiner 14er-Reihe aktuell einige spannende Geräte anbietet. Nun hat sich auch das Xiaomi 14T eingereiht und bietet ein echtes Flaggschiff, zu einem deutlich günstigeren Preis an. MediaMarkt hat jetzt wieder ein richtig spannendes Angebot auf Lager, wenn Ihr Euch für den Budget-Boliden interessiert. Im Paket bekommt Ihr nämlich alles doppelt: Smartphone, Handyvertrag und das gratis Tablet.

Affiliate Angebot Xiaomi 14T Sichert Euch das Smartphone gleich doppelt!

Xiaomi-Flaggschiff für unter 650 € – So gut ist das Xiaomi 14T wirklich

Die kürzlich erschienen Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro sind im direkten Vergleich kaum voneinander zu unterscheiden. Da es bei diesem Deal, allerdings um die Standardvariante geht, solltet Ihr Euch unbedingt unseren Test zum Xiaomi 14T Pro durchlesen, wenn Ihr mehr zu dem Gerät wissen möchtet. Das 14T setzt auf einen 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit einer satten Bildwiederholrate von 144 Hz. Auf der Rückseite findet sich eine 50-MP-Hauptkamera, die von einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 50–MP-Teleshooter unterstützt wird.

Das Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro sehen sich zum Verwechseln ähnlich. / © nextpit

Ebenfalls identisch zur Pro-Variante ist die verbaute Speicherkonfiguration. Beim MediaMarkt-Angebot erwarten Euch 12 GB LPDDR5X RAM und 512 GB Flash-Speicher. Allerdings setzt das Standard Xiaomi 14T auf einen MediaTek Dimensity 8300+ Ultra, der im Pro durch einen MediaTek Dimensity 9300+ ersetzt wurde. Ebenfalls spannend ist zudem die Ladeleistung des 5.000-mAh-Akkus. Denn kabelgebunden gibt's hier bis zu 67 W.

Doppeltes Lottchen: Zwei Handys, Zwei Verträge und zwei Tablets

Wie bereits erwähnt, schnappt Ihr Euch hier gleich zwei Versionen von allem. Dadurch gibt es das Xiaomi-Smartphone (Bestenliste), das gratis Redmi Pad Pro und den originalen o2 Mobile M Boost mit 50 GB Datenvolumen und 300-MBit/s Download-Bandbreite in doppelter Ausführung. Monatlich stehen 34,98 Euro im Raum, während Ihr einmalig mit 199 Euro für die Geräte und 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises rechnen müsst. Versandkosten fallen hier allerdings nicht an.

Xiaomi-Bundle im Check Taríf 2x o2 Mobile M Boost Datenvolumen 50 GB Datenvolumen Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 34,98 € Einmalige Kosten 238,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 1.078,51 € Aktuelle Gerätebestpreise Xiaomi 14T – 699,00 €

Redmi Pad Pro – 219,89 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 31,64 € Zum Angebot*

Da Ihr hier alles doppelt bekommt, ergibt sich eine effektive monatliche Ersparnis von 31,64 Euro. Auf dem Papier bleiben allerdings 34,98 Euro, die Euch vom Konto abgebucht werden. Möchtet Ihr also richtig sparen, könnt Ihr das zweite Bundle an einen Freund weitergeben und hier noch einmal 50 Prozent einsparen, wodurch Ihr für Handy, 50-GB-Tarif und Redmi Pad Pro nur noch 17,49 Euro im Monat zahlt.

Doch auch, wenn Ihr beide Bundles zahlt, könnt Ihr mit diesem Angebot richtig Geld sparen. Bucht Ihr noch bis zum 11. Oktober, könnt Ihr Euch das Android-Tablet sichern. Danach endet diese Aktion und der Deal wird etwas schlechter. Sind Euch zwei Smartphones zu viel, findet Ihr auch bei Freenet zwei spannende Angebote zur neuen Xiaomi 14T-Serie.

Was haltet Ihr von dem Deal? Könnt Ihr mit solchen Doppel-Deals etwas anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!