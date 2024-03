Samsung Galaxy Z Flip 6: Erste Bilder geben wenig Hoffnung auf Innovation

Der März rückt näher und es scheint, als würden die Leaks über Samsungs nächste Generation faltbarer Smartphones immer mehr an Fahrt aufnehmen. Die neuesten Renderings des Samsung Galaxy Z Flip 6 liegen der nextpit-Redaktion nur einen Tag, nachdem Bildmaterial des Samsung Galaxy Z Fold 6 (Ultra) aufgetaucht ist, vor. Dem Material nach zu urteilen, könnte das kommende faltbare Klapphandy von Samsung enttäuschen, da es optisch nur geringfügige und wenig aufregende äußere Veränderungen mit sich bringt.

Galaxy Z Flip 6: Hat Samsung Angst vor Veränderung?

Laut dem französischen Tippgeber Steve Hemmerstoffer, der vielen besser als OnLeaks bekannt ist, soll das Samsung Galaxy Z Flip 6 seinem Vorgänger gegenüber, optisch nahezu unverändert bleiben. Im Wesentlichen wird das 3,4-Zoll-Display beibehalten und übernimmt erneut das Layout des Tab-Folder-Bildschirms des aktuellen Samsung Galaxy Z Flip 5 (Test), was im Gegensatz zu dem spekulierten größeren und randlosen Display steht. Auch die Kameras befinden sich außen an der gleichen Position, was uns vermuten lässt, dass man auch aufseiten der Bildsensoren auf das identische Dual-Linsen-Setup zurückgreift.

Erste Renderings des Samsung Galaxy Z Flip 6 zeigen fast das gleiche faltbare Design wie sein Vorgänger. / © On Leaks

Was die anderen äußeren Elemente angeht, sehen die Seiten identisch aus, einschließlich des flachen Rahmens und der Anordnung der physischen Tasten, Anschlüsse und Mikrofone. Im Gegensatz zum kastenförmigen Galaxy Z Fold 6 wurde das Galaxy Z Flip 6 mit den gleichen abgerundeten Ecken wie das Z Flip 5 vom Tippgeber gesichtet. Das Gleiche gilt für das Scharnierdesign und dem innen liegenden, faltbaren Display.

Das Samsung Galaxy Z Flip 6 wird mit dem gleichen Cover-Display wie das Z Flip 5 dargestellt. / © On Leaks

Was jedoch anders sein soll, sind die Abmessungen. Es wird angegeben, dass das Samsung Galaxy Z Flip 6 im ausgeklappten Zustand 165 x 71,7 x 7,4 mm misst, während das Galaxy Z Flip 5 165,1 x 71,9 x 6,9 mm misst. In diesem Fall wird das unangekündigte Klapphandy etwas dicker sein, was vor allem auf die größere Akkukapazität von genannten 4.000 mAh zurückzuführen ist.

Leider auch keine Überraschungen bei den technischen Daten

Es wird erwartet, dass das Samsung Galaxy Z Flip 6 die üblichen Upgrades erhält, wie einen Snapdragon 8 Gen 3 und 256 GB nicht erweiterbaren Programmspeicher für das Basismodell. Der Arbeitsspeicher könnte dieses Mal jedoch auf 12 GB erhöht werden. Diejenigen, die sich eine verbesserte Kamera wünschen, können der Nachrichtenquelle zufolge davon ausgehen, dass die 12-MP-Weitwinkel- und 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera auch im neuen Clamshell-Modell zum Einsatz kommen werden,

Aus all diesen Informationen geht hervor, dass die wichtigsten Verbesserungen des Samsung Galaxy Z Flip 6 eher auf der Softwareseite liegen werden, ähnlich wie bei der Galaxy-S24-Serie.

Glaubt Ihr, Samsung geht auf Nummer sicher? Wir würden gerne Eure Meinung zu diesem Thema unten in den Kommentaren lesen.