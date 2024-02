Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra: Fotos und Details

Ein kastenförmiges Foldable

Die vom französischen Tippgeber Steve Hemmerstoffer – vielen auch unter dem Namen onLeaks ein Begriff – angefertigten Renderbilder des Galaxy Z Fold 6 zeigen, dass das Design einen kastenförmigen und etwas breiteren Formfaktor aufweist, der mit dem des Galaxy S24 Ultra in Teilen vergleichbar ist. Es hat zwar immer noch einen relativ flachen Rahmen, aber es wird deutlich, dass die Ecken schärfer sind und das Kamera-Array samt den drei Optiken deutlicher hervortreten.

Im geöffneten Zustand misst das Samsung Galaxy Z Fold 6 stolze 153,5 x 132,5 x 6,1 mm und ist damit etwas kürzer als sein Vorgänger, der 154,9 x 129,9 x 6,1 mm misst. Trotz der veränderten Größe scheint das 7,6 Zoll (ca. 19,3 cm) innen liegende Hauptdisplay und das vollwertige 6,2 Zoll (ca. 15,75 cm) große Außenpanel beibehalten zu werden.

Rendering des Samsung Galaxy Z Fold 6 in vollständig geöffnetem Zustand. / © On Leaks

Auffallend ist, dass die Dicke im aufgeklappten Zustand unverändert bleibt, was früheren Berichten widerspricht, wonach das Galaxy Z Fold 6 schlanker werden sollte. Es ist jedoch immer noch möglich, dass das Foldable dennoch dünner wird, aber das hängt von der Art des Scharniers und dem Abstand zwischen dem gefalteten Bildschirm ab.

Samsungs Galaxy Z Fold 6 Render zeigt ein kastenförmiges Design. / © On Leaks

Im Gegensatz zu anderen Leaks wurde hier kein Titan erwähnt. Außerdem lassen diese Renderings nicht auf ein "superdünnes" Galaxy Z Fold 6 schließen, das es mit anderen High-End-Faltgeräten wie dem OnePlus Open oder dem von uns getesteten Honor Magic V2 aufnehmen könnte.

Was die technischen Daten angeht, so wird das Samsung Galaxy Z Fold 6 von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben. Das Triple-Kameramodul soll mit einer 50-MP-Hauptkamera sowie einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel- und einer 12-MP-Teleobjektiv-Kamera ausgestattet sein. Zudem soll es auf Android 14 mit der One UI 6.1 laufen.

Wird es ein Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra geben?

Um die Sache noch komplizierter zu machen, wird jetzt auf dem MWC 2024 in Barcelona spekuliert, dass Samsung an einem Galaxy Z Fold 6 Ultra arbeitet, das angeblich über stärkere Spezifikationen und einer hochwertigeren Verarbeitung als das Basis-Modell verfügt. Der Display-Analyst Ross Young hat zusätzlich behauptet, dass dieses Modell ein eingebautes Silo für den Samsung-Stylus mit dem Namen S-Pen haben soll.

Die Existenz eines weiteren Z-Fold-Modells deckt sich zumindest mit den aufkeimenden Berichten über zwei Foldables im Book-Design in Samsungs 2024-Pipeline. Allerdings bezieht sich die neueste Nachricht auf ein teureres und leistungsfähigeres Modell und nicht auf das günstigere Samsung Galaxy Z Fold FE.

Samsung hat noch keine Pläne für die Markteinführung des Galaxy Z Fold 6, Fold 6 Ultra, einer Fan Edition oder dem Samsung Galaxy Z Flip 6 bekannt gegeben. Der übliche Zeitplan sieht jedoch den nächsten Unpacked-Event bereits im Juli 2024 vor, auf dem auch der Samsung Galaxy Ring, der bereits optisch auf dem MWC präsentiert wurde, sein Debüt geben wird.

Glaubt Ihr, dass Samsung das Galaxy Z Fold 6 Ultra auf den Markt bringen wird? Lasst uns gern Eure Meinung unten in den Kommentaren lesen.