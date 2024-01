Samsung plant Galaxy Z Fold 6 als Einsteigermodell

Samsung hat mit seinen Galaxy-Z-Fold- und Z-Flip-Modellen einen größeren Anteil am Foldable-Markt erobert. Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass faltbare Smartphones chinesischer Hersteller den Südkoreanern allmählich den Rang ablaufen. Einer der Hauptgründe dafür ist der niedrigere Einstiegspreis. Berichten zufolge plant Samsung, ein günstigeres Galaxy Z Fold 6 , beziehungsweise eine "Fan Edition" dessen auf den Markt zu bringen, um dieses Manko auszugleichen.

Warum Samsung ein günstigeres Galaxy Z Fold 6 auf den Markt bringen will

Laut der südkoreanischen Publikation The Elec plant Samsung die Einführung eines günstigeren Galaxy Z Fold 6. Das unter dem Namen Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, neben dem normalen Z Fold 6 und dem Galaxy Z Flip 6 geplante Foldable, soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen. Ein Plan, der im vergangenen Jahr auch schon aufkeimte, dann bekanntermaßen aber nicht realisiert wurde.

Diesmal wird vermutet, dass Samsung sich durch das Aufkommen billiger faltbarer Smartphones von chinesischen Unternehmen wie Xiaomi, Huawei, Honor OnePlus und Oppo bedroht fühlt. Es wurde jedoch auch beschrieben, dass sich Samsungs Galaxy-Z-Flip-Serie, einschließlich des Galaxy Z Flip 5 (Test), in den letzten Jahren deutlich häufiger verkauft hat, als die Fold-Serie.

Ein Galaxy Z Fold 6 als Einsteigermodell würde Samsung dabei helfen, die Zahlen seiner beiden faltbaren Formfaktoren auszugleichen und gleichzeitig die Verkaufszahlen seiner faltbaren Geräte zu steigern.

Samsungs Galaxy Z Fold 5 nutzt ein neues Scharnier, um flache faltbare Panels ohne Lücke zu ermöglichen. / © nextpit

Natürlich kann nicht geleugnet werden, dass ein preiswerteres Galaxy Z Fold 6 die Verkaufszahlen des Galaxy Z Fold 6 und damit auch die Gewinne des südkoreanischen Tech-Giganten beeinträchtigen würde, wie die Quelle fortführt.

Wir können auch den Grund anführen, dass Samsungs faltbare Geräte zwischen den Generationen nur wenige Überraschungen und Verbesserungen bieten. Das OnePlus Open (Test) zum Beispiel, wurde zu einem der beliebtesten faltbaren Geräte auf dem internationalen Markt, da es mit einem beeindruckend dünnen Gehäuse und Kameras auf Flaggschiff-Niveau auf den Markt kam. Interessant wird in diesem Zusammenhang auch der ausführliche Test des Honor Magic V2, welches aktuell als das dünnste Foldable gilt und das große Testfinale noch diese Woche erscheinen wird.

Was sind die Verkaufsargumente?

Gegenwärtig ist unklar, wie Samsung die Galaxy-Z-Smartphones – abgesehen von der üblichen vielseitigen und faltbaren Form – wieder spannender machen will. Erst letztes Jahr haben wir gehört, dass die Südkoreaner ihre Konkurrenten kopieren und das Galaxy Z Fold 6 deutlich dünner machen könnten, während das Samsung Galaxy Z Flip 6 einen größeren Bildschirm und bessere Kameras haben soll.

Das Galaxy Z Flip 6 und das Galaxy Z Fold 6 werden höchstwahrscheinlich mit einem robusteren IronFlex-Display, Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 und vielen neuen Galaxy-AI-Funktionen ausgestattet sein, die denen des Galaxy S24, Galaxy S24+ (Test) und dem Galaxy S24 Ultra ähneln. Einige unmittelbare Vorteile sind ein deutlich schnellerer Prozessor und eine schnellere Grafik, sowie eine bessere Akkulaufzeit für das Gerät.

Was den Preis angeht, so ist nicht bekannt, wie viel das Galaxy Z Flip 6 oder Galaxy Z Fold 6 kosten wird. Wie wir Samsung kennen, werden sich die beiden Geräte in einem ähnlichen Preissegment wie im vergangenen Jahr bewegen. Wobei die Fan-Edition des Galaxy Z Fold 6 möglicherweise ein paar hundert Euro günstiger als das Standard-Modell werden sollte.

Wenn Ihr die Chance hättet, wie würdet Ihr das Galaxy Z Fold 6 oder Galaxy Z Flip 6 verändern? Sollte Samsung sich darauf konzentrieren, sie dünner und leichter zu machen? Meint Ihr, sie sollten mehr Wert auf eine längere Akkulaufzeit und eine robustere Bauweise legen? Schreibt uns Eure Antworten gern unten in die Kommentare.