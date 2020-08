Faltbares iPhone: Apple-Fans müssen Geduld mitbringen

Bei Apple hingegen gibt es bislang nur Gerüchte und Konzeptstudien, die zeigen wie sich Designer ein aufklappbares iPhone vorstellen. Der iPhone-Hersteller nennt wie gewohnt keine eigenen Details, an welcher zukünftigen Hardware man arbeitet – besonders dann, wenn es um eine vollständig neue Geräteklasse geht.

Dies hält die Gerüchteküche aber natürlich nicht davon ab, über die bislang unbekannte Hardware zu spekulieren. So hat der Twitter-Leaker Komiya in den vergangenen Stunden einige Details zu dem angeblichen Foldable von Apple veröffentlicht:

Foldable iPad(iPhone)

-“one more thing” in 2023

-support phone call

-iPad OS?

-A16X (may be A17) (3nm)

-Made up with two panels and seamlessly connected to each other

-Micro LED Display

-under screen Front camera and Touch ID

-Best experience with Apple Glass or VR headset