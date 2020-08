Fortnite-Klage: Facebook schließt sich der Revolte gegen Apple an

Bei Google und Apple müssen App-Entwickler 30 Prozent der Einnahmen aus In-App-Käufen als Gebühren an die Konzerne abführen. Fortnite-Entwickler Epic Games protestiert dagegen und verklagt die Tech-Giganten. Nun mischt sich auch Facebook ein und stellt eine neue Funktion vor.

Der Protest gegen Apple und Google läuft auf Hochtouren. Nachdem Epic Games sich in der vergangenen Woche gezielt mit den Konzernen angelegt hatte, veröffentlichte Facebook am Wochenende eine neue Funktion für seine App, mit der kostenpflichtige Streaming-Veranstaltungen und Online-Kurse angeboten werden können.

So können Yoga-Kurse, Koch-Kurse und andere Events online stattfinden, was vor allem aufgrund der COVID-19-Pandemie für viele Selbständige eine gute Möglichkeit ist, Einnahmen zu generieren. Facebook hatte angekündigt, dass der gesamte Erlös ohne Abgabe von Gebühren an die Veranstalter fließen sollen – mit Ausnahme von Käufen über ein iPad oder iPhone, denn Apple verlangt trotz Aufforderung von Facebook, auf die Gebühren zu verzichten, die obligatorischen 30 Prozent.

In seinem Blog-Beitrag kritisiert Facebook dieses Vorgehen scharf: "Wir haben Apple gebeten, die App-Store-Steuer von 30 Prozent zu reduzieren oder uns Facebook Pay nutzen zu lassen, damit wir den Geschäften, die durch die Covid-19-Pandemie zu kämpfen haben, alle Kosten abnehmen können. Unglücklicherweise haben sie beide Anfragen abgelehnt und die kleinen und mittleren Unternehmen werden nur 70 Prozent von ihren hart verdienten Erlösen bekommen."

Epic Games ließ einen alten Apple-Werbespot neu auflegen, in dem das Unternehmen aufs Korn genommen wird. / © Epic Games

Dass Apple und Google Gebühren verlangen, wenn in den App Stores Einkäufe getätigt werden, ist nicht neu. Doch regelmäßig kommt es zu Kritik und Forderungen, die Gebühren zu senken, damit Entwicklern mehr übrig bleibt. Bislang zeigten sich Apple und Google nicht kooperativ, eine Senkung der Abgaben ist nicht in Sicht. Das stößt im Falle von Apple besonders bitter auf, da Apple-Mitbegründer Steve Jobs zum Start des App Stores betont hatte, dass die hohen Abgaben dazu dienen sollen, die Kosten der Plattform zu decken. Allerdings generiert Apple mittlerweile deutliche Profite aus dem App-Geschäft.

#FreeFortnite: Epic Games klagt

Angezettelt hatte der Spieleentwickler Epic Games die Proteste gegen Apples und Googles hohe App-Store-Gebühren bei In-App-Käufen. Nachdem Epic Games eine alternative Zahlungsmethode für die mobile Version eingeführt hatte, flog die Gaming-App unmittelbar aus beiden App Stores. Daraufhin reichte das Spieleunternehmen Klage gegen Apple und Google ein. Vorwurf: monopolistische Praktiken. Ein Gericht wird sich nun damit auseinandersetzen müssten.