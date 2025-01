Möchtet Ihr Euch eine neue Smartwatch zulegen und seit zudem eher vom sportlichen Typ, könnt Ihr bei Amazon jetzt einen richtig spannenden Deal finden. Die Garmin Instinct 2X Solar gibt es hier aktuell am günstigsten. Neben einer unendlichen Akkulaufzeit bietet sie Euch über 40 Sport-Apps und zahlreiche Sensoren zur Gesundheitsüberwachung.

Der Kauf einer neuen Smartwatch sollte gut überlegt sein. Unzählige Geräte fluten den Markt und vor allem Sportler stehen vor der Frage: Lieber Fitness-Tracker oder Smartwatch? Entscheidet Ihr Euch für letzteres könnt Ihr bei Amazon gerade eine Top-Smartwatch von Garmin deutlich günstiger ergattern. Satte 34 Prozent streicht der Versandriese nämlich von der unverbindlichen Preisempfehlung. Schauen wir uns erst einmal an, was die Garmin Instinct 2X Solar so bietet.

Garmin Instinct 2X: Ist das noch Smartwatch?

Heute drehen wir mal den Spieß um und verraten Euch zuerst, was Ihr hier besser nicht erwarten solltet. Denn eine Smartwatch, wie Ihr sie von der Samsung Galaxy Watch 7 (Test) oder der Apple Watch 10 (Test) kennt, ist das hier nicht. Smarten Features, wie NFC oder ein Touchscreen, fehlen hier nämlich. Das möchte die Garmin-Smartwatch (Bestenliste) allerdings auch nicht. Denn die Uhr richtet sich speziell an Sportler – und beim Sport brauche ich solche Funktionen auch nicht.

Die Garmin Instinct 2X Solar bietet auch Smartwatch-Funktionen wie etwa Garmin Pay. / © Garmin

Wichtiger sind hier Gesundheitsdaten, wie meine Herzrate, das Stresslevel oder der SpO2-Wert. Und genau das trackt die Garmin Instinct 2X ziemlich genau. Zusätzlich bietet die smarte Uhr über 40 Sport-Apps, mit denen ich nicht nur meinen Fitnesserfolge einsehen, sondern auch verschiedene Aktivitäten verfolgen kann. Features, wie etwa smarte Benachrichtigungen oder das (noch) nicht verbreitete Garmin Pay, gibt es zwar, allerdings soll die Fitness-Uhr Euch beim Sport unterstützen – und das macht sie verdammt gut. Ebenfalls spannend ist das eingebaute Mini-Solarpanel, durch das die Uhr auf eine theoretisch unendliche Akkulaufzeit kommt.

Bestpreis oder doch nicht?

Den UVP von 399,99 Euro reduziert Amazon aktuell um 34 Prozent. Dadurch zahlt Ihr noch 263,96 Euro. Das ist zwar noch immer ziemlich viel Holz, allerdings liegt das nächstbeste Angebot aktuell mit 317 Euro noch ein ganzes Stück darüber. Die 50-mm-Variante mit schwarzem Gehäuse und schwarzem Silikon-Armband gab es allerdings bereits für 259 Euro. Diesen Bestpreis erreicht Amazon aktuell ganz knapp nicht.

Dennoch ist das Angebot ziemlich spannend. Denn ein Preis von weniger als 300 Euro ist ziemlich selten für die Garmin Instinct 2X Solar. Möchtet Ihr einen zuverlässigen Begleiter für Eure sportliche Routine oder benötigt eine äußerst robuste Smartwatch (Bestenliste) für Baustellen und Eure Extremsportarten, dann seid Ihr mit diesem Deal definitiv gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Welche Smartwatch tragt Ihr normalerweise? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!